Посещаемость парков Подмосковья к концу года достигнет 66 миллионов
Министерство благоустройства Московской области продолжает подводить итоги работы за пять лет. Представители ведомства отмечают высокий рост посещаемости парков благодаря их благоустройству.
Общая численность жителей Подмосковья и гостей региона, посетивших парки и лесопарки, достигла нескольких миллионов человек. Это отражает интерес общественности к обновленным зонам отдыха. Ожидается, что до конца 2023 года данный показатель превысит 66 миллионов посетителей.
Значительные показатели посещаемости отмечаются в парке Талалихина в Подольске, парке Кривякино в Воскресенске и парке Малевича в Одинцове. Также отмечаются и другие места, расположенные в Мытищах, Люберцах, Краснознаменске, Наро-Фоминске.
Эти данные наглядно демонстрируют продуктивность работы Министерства по благоустройству Московской области по созданию комфортной и привлекательной городской среды.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству.
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