Порядок организации ярмарок упростили в Подмосковье

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Заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов отметил, что на территории региона оказывается всесторонняя поддержка бизнесу. Для этого было принято решение об облегчении процедуры заключения договоров на проведение ярмарок.

«Также в рамках указанного Постановления вводится обязательное условие для организаторов ярмарок - заключать договор на ветеринарное сопровождение и вывоз мусора», - рассказал Мурашов.

Теперь на территории Московской области исключено процентное соотношение по количеству торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции на тематических ярмарках, упрощена процедура авансовых платежей за право проведения ярмарок, а также уточнена процедура проведения электронного аукциона.

Ознакомиться с реестром ярмарок можно на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Кроме того, ярмарки представлены на интерактивной карте.

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