Порядок оформления статуса родовых захоронений напомнили в Подмосковье
Услугой по оформлению семейных захоронений воспользовались более 500 жителей Подмосковья с 2022 года. В Главном управлении региональной безопасности напомнили порядок ее получения.
Услуга позволяет юридически оформить места захоронения, размер которых увеличен, как правило, самостоятельно и превышает установленный органами местного самоуправления лимит. Воспользоваться возможностью можно в случае, если первичное захоронение произведено в период с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года включительно.
Размер семейного захоронения в Подмосковье установлен законодательно и не может превышать 12 квадратных метров.
Для получения услуги нужно подать заявление в МФЦ либо направить его в электронной форме на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области. Понадобится указать личные данные, место расположения кладбища и захоронения, имена и фамилии умерших родственников и документы, подтверждающие родственные связи с ними.
Оформление родственных, почетных, воинских захоронений производится после оплаты части земельного участка, превышающего установленный размер места захоронения.