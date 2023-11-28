Порядка 700 экспонатов собрали в Музее кукол в Кашире

Феликс Хагабанов выполнял свой последний рейс на автобусном маршруте № 453 из Люберец в Москву, когда на одной из остановок к нему подошел младший школьник и спросил, как проехать домой, в Люберцы. Сотрудник «Мострансавто» объяснил, какая нужна остановка и дал номер маршрута. Но на обратном пути шофер снова увидел этого одинокого испуганного ребенка.

«Закончил работу, еду обратно. Смотрю, а этот мальчик уже на другой остановке сидит, от которой автобусы до Люберец тоже не едут. Ребенок совсем маленький, лет семь или восемь, выглядел очень растерянным. Я остановился, подозвал его, расспросил. Оказалось, что у мальчика разрядился телефон, а номера родителей он не помнит. Уже поздний вечер, погода плохая. Предложил довести до станции Люберцы», - вспоминает Феликс Хагабанов.

По дороге в Люберцы выяснилось, что мальчик не очень хорошо знает свой адрес и не понимает, как вернуться домой. Тогда шофер решил проводить ребенка прямо до квартиры, предварительно сообщив обо всем в диспетчерскую.

«Я лет пять работаю по этому району, поэтому отлично его знаю. Мальчик не мог вспомнить номер своего дома, я начал задавать уточняющие вопросы. Так мне удалось вычислить адрес», - рассказал шофер.

Сотрудник «Мострансавто» проводил мальчика домой и рассказал его родителям, что случилось. Взрослые очень волновались, так как сын должен был вернуться еще в 17:00, а на часах было почти 21:00. Они поблагодарили Феликса Хагабанова за неравнодушие.

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