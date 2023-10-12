Порядка 60 школьников приняли участие в военно-полевых сборах в Воскресенске

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Военно-полевые сборы «Антитеррор. Честь имею! Воскресенск» посвящены памяти основателя Центра патриотического развития «Аквариум» Евгения Балицкого. Они проводятся в округе уже 20-й раз.

Военно-полевые сборы «Антитеррор. Честь имею! Воскресенск» посвящены памяти основателя Центра патриотического развития «Аквариум» Евгения Балицкого. Они проводятся в округе уже 20-й раз.

В течение недели воспитанники лагеря отрабатывают тактически-оборонительные действия, рукопашный бой, огневую, парашютную и строевую подготовку, а также навыки ориентирования на местности. Инструктаж и подготовку проводят инструкторы, имеющие опыт боевых действий в горячих точках.

«Такие тренировки способствуют развитию физической выносливости и укреплению здоровья, расширяют кругозор, учат работать в команде, развивают у детей чувство дружбы и сплоченности», - отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей по точным и естественным наукам в школах региона.

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«Такие тренировки способствуют развитию физической выносливости и укреплению здоровья, расширяют кругозор, учат работать в команде, развивают у детей чувство дружбы и сплоченности», - отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

В течение недели воспитанники лагеря отрабатывают тактически-оборонительные действия, рукопашный бой, огневую, парашютную и строевую подготовку, а также навыки ориентирования на местности. Инструктаж и подготовку проводят инструкторы, имеющие опыт боевых действий в горячих точках.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей по точным и естественным наукам в школах региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».