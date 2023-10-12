Порядка 50 подъездов отремонтировали в Солнечногорске с начала года

Читайте нас в:

Рабочие во время ремонта красят стены, белят потолки, приводят в порядок входные группы, укладывают провода в короба, меняют светильники, перила, окна, напольное покрытие на 1-м этаже и почтовые ящики.

«Отмечу, что в приемке обязательно [участвуют] старший по дому или по подъезду, а также представители Управления технического надзора и Госжилинспекции», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Артем Памбухчян.

Сейчас работы ведутся в подъездах дома № 3 в микрорайоне Рекинцо-2, дома № 28 в микрорайоне Рекинцо, дома № 128 на улице Красная и дома № 15 в поселке Ржавки.

Подъезды ремонтируют в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что ремонт подъездов в домах региона завершат до ноября. Сейчас уже 86% работ выполнили.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».