Порядка 200 тематических ярмарок пройдут в Подмосковье в мае
Около двухсот тематических ярмарок пройдут в Подмосковье в мае. Свои товары представят фермеры из 42 городских округов региона.
Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, наиболее количество ярмарок проведут в Одинцове, Красногорске, Истре, Зарайске и Воскресенске.
По словам заместителя председателя правительства Подмосковья - министра сельского хозяйства и продовольствия региона Владислава Мурашова, Пасха и 9 Мая всегда имели огромное значение для жителей России, поэтому именно этим торжествам и будут посвящены майские ярмарки.
«На них помимо фермерских продуктов можно найти сопутствующие товары для праздника, а также сувениры и подарки ручной работы от наших ремесленников и мастеров. Мы в свою очередь поддерживаем местных сельхозпроизводителей и фермеров, предоставляя льготные торговые места на ярмарках», - рассказал Мурашов.
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