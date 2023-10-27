Порядка 2,5 миллиона деревьев высадили в Подмосковье в рамках акции «Сохраним лес»

Курирующий Комитет лесного хозяйства зампред правительства Московской области Георгий Филимонов подчеркнул, что за время проведения акции в ней приняли участие 488 тысяч человек.

«В первый год проведения акции было высажено 1 543 068 деревьев, а в 2023 году было высажено 142 188 сеянцев и саженцев различных древесных пород», - поделился Георгий Филимонов.

Он уточнил, что федеральная акция «Сохраним лес» проводится в Подмосковье под эгидой региональной акции «Наш лес. Посади свое дерево» с 2019 года в поддержку нацпроекта «Экология». В 2023 году мероприятие расширило свои смыслы и форматы проведения.

Отметим, что акция «Сохраним лес» стартовала в России 5 сентября. Она проводится в пятый раз. За время реализации программы на территории всей страны высадили больше 222 миллионов деревьев, что способствует формированию благоприятной экологической среды.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

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