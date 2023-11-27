Порядка 100 человек поучаствовали в кубке FESCO по вэйци в Красногорске

В Московской области подвели итоги акции «Сдай старые шины на „Мегабак“». Победителей наградили министр ЖКХ Антон Велиховский и руководитель Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО Лилия Белова.

Шесть победителей акции наградили за первые три места сертификатами на покупку новой резины номиналом 10, 15 и 20 тысяч рублей.

«В этом сезоне в акции приняло участие огромное количество жителей, собрав в 5,5 раза больше старых покрышек, чем за прошлые акции. Более 700 тонн автомобильных шин были направлены на переработку», - сообщил Велиховский.

Также в регионе проходил фотоконкурс. Участники присылали креативные кадры с шинами. В этом году свои работы прислали девять человек, заявила Белова. Победительницей стала действующая чемпионка по фехтованию. Она сделала фото с шинами в спортивной форме. Другие победители нарядились в Снегурочек и Дедов Морозов. Отдельно наградили участника за самый популярный пост в Сети.

В Подмосковье работают 60 площадок «Мегабак» в 55 городских округах. На них можно бесплатно сдать КГМ, шины, электронно-бытовую технику, стекло, текстиль, алюминий, пластик, бумагу, картон, батарейки, лампы и градусники. Все пункты можно посмотреть на интерактивной карте на сайте мегабак.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

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