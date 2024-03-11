Портреты героев Великой Отечественной войны разместят в автобусах «Мострансавто» в мае

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, компания уже начала подготовку к празднованию 79-летию Победы.

«Все портреты, которые получили в 2023 году, мы вновь напечатаем и разместим в наших автобусах, поэтому повторно присылать информацию не нужно. А вот те, кто не успел поучаствовать в прошлом году, смогут прислать портреты родственников до 26 марта», - рассказали в «Мострансавто».

Жители могут прислать письмо с фотографией, именем и датами жизни родственника-участника Великой Отечественной войны до 26 марта по адресу электронной почты konkursmta@mail.ru. Все данные нужно указать в одном сообщении. Портреты разместят в автобусах с 9 по 12 мая.

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