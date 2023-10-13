Портал «Путеводитель по бизнесу Московской области» поможет предпринимателям продвинуть товар

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На портале «Путеводитель по бизнесу Московской области» любая организация, независимо от размера и формы собственности, может презентовать свои продукты и услуги. Присоединившиеся к проекту предприниматели также имеют возможность участвовать в форуме «Путеводитель по бизнесу Московской области», который включает онлайн-выставку и деловую программу.

Помимо деловых новостей на сайте « Путеводитель по бизнесу Московской области » представлены аналитические материалы, информационные и образовательные ресурсы для развития бизнеса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о запуске масштабного сельскохозяйственного проекта совместно с Вьетнамом.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».