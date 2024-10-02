Портал «Добродел» зарегистрировал 4 миллиона жителей Подмосковья

«Портал „Добродел“ запустили 1 октября 2015 года. Первые два миллиона регистраций он преодолел за шесть лет, а следующие два миллиона пользователей присоединились к порталу за последние три года. Это является подтверждением, что он востребован среди жителей нашего Подмосковья», - подчеркнула министр госуправления, IТ и связи региона Надежда Куртяник.

Портал позволяет жителям общаться с органами власти в онлайн-режиме. О проблемах можно сообщать в любое удобное время, при это не нужно никуда ходить или звонить. В классификаторе «Добродела» 24 категории и 723 подкатегории, по которым принимаются обращения.

Ежемесячно портал посещают около 900 тысяч раз, а каждую неделю добавляется около 14 тысяч новых пользователей. Люди заходят сюда не только для жалоб, но и чтобы принимать активное участие в развитии своих территорий. На «Доброделе» регулярно проводятся важные опросы и голосования, которые помогают принимать решения с учетом мнения жителей.

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