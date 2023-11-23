Популяризаторов науки пригласили выступить на фестивале юных ученых в Солнечногорске

Участниками фестиваля «Ритм науки» смогут стать педагоги, энтузиасты, руководители кружков. Они будут выступать в роли ведущих станций. В настоящее время свое участие подтвердили уже более 20 человек.

«Главное, чтобы было интересно, чтобы гости могли уйти, наполненные до краев идеями. Чтобы захотели потом подробнее узнать, чем вы занимаетесь, может быть, записаться к вам на кружок. Приветствуются самые разные форматы: химические опыты, роботы, занимательные диктанты, конструирование, математика, фокусы, программирование, настольные игры, эксперименты на себе и многое другое», - отметила координатор фестиваля Ольга Оводова.

Фестиваль - это интерактивное и бесплатное мероприятие для всех возрастов. На разных станциях ведущие и гости проводят химические опыты и самостоятельно изучают различные физические явления.

Организатором фестиваля выступает Дом детского творчества «Ритм». Мероприятие проводится с 2014 года и официально включено в список участников всероссийского фестиваля «Наука 0+».

По вопросам сотрудничества можно обратиться по телефону: +7 962 923-60-29, электронной почте ol@ovdv.ru, а также в группу фестиваля в соцсети ВКонтакте.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».