Популяция редких черных коршунов увеличилась в Подмосковье

Как рассказал министр экологии Тихон Фирсов, в этом году черный коршун стал одним из самых распространенных видов хищных птиц на севере, западе и востоке области. Восстановление его популяции успешно продолжается, о чем свидетельствуют частые встречи.

По словам орнитологов, для коршунов важен выбор партнера, с которым они обычно остаются на всю жизнь. Весной пара вьет гнездо, куда самка откладывает два-три яйца. Родители вместе высиживают птенцов и заботятся о них. Коршуны питаются грызунами, птицами, рептилиями, охотясь на открытых пространствах.

По мнению министра, тенденция роста численности - хороший знак, говорящий об устойчивости популяции в регионе. Если она продолжит расти, вид можно будет исключить из Красной книги.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

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