Популяция лебедей и уток увеличилась на северо-востоке Подмосковья

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«В ходе мониторинга установлен рост популяций лебедя-шипуна, серой утки и орлана-белохвоста, внесенного в Красную книгу России. Это свидетельствует о благоприятных условиях, сложившихся в нацпарке, и эффективной охранной работе, которую ведут его сотрудники», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Специалисты также подтвердили стабильность популяций краснокнижных видов животных, в частности, обыкновенного ужа, обыкновенной гадюки и щитня летнего.

Парк «Лосиный остров» находится на территориих пяти районов Москвы и нескольких городских округов Подмосковья. Это Балашиха, Королева Щелково и Мытищи. Статус нацпарка территория получила в 1983 году.

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