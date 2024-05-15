Попавшую под машину собаку спасли от инвалидности в Клину

Жители Подмосковья могут бесплатно пройти диагностику онкологических заболеваний. Так, с начала года услугой воспользовались более 26 тысяч человек.

Онкоскрининг включает маммографическое исследование, анализ кала на скрытую кровь и анализ крови на простатический специфический антиген.

«Регулярная диагностика онкологических заболеваний позволяет владеть актуальной информацией о собственном здоровье», - подчеркнул министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По его словам, в результате исследований в первом квартале 2024 года в Подмосковье выявили более семи тысяч отклонений, а онкозаболевания подтвердили в 322 случаях.

Напомним, записаться на прием к специалисту можно через портал госуслуг, а также через Telegram-бот, по телефону 122 или в поликлинике.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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