Попавшего под электричку мужчину спасли в больнице в Мытищах

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У пострадавшего выявили большую кровопотерю, черепно-мозговую травму, а также множественные переломы бедра, голени и таза. Пациента направили в реанимацию.

«В связи с массивной кровопотерей в один литр мы провели переливание крови. Вывели пострадавшего из состояния шока и нормализовали артериальное давление. Мужчина пришел в себя на вторые сутки», - рассказал заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Андрей Логвин.

Затем мужчину перевели в травматологическое отделение для операции по восстановлению отломков костей.

«Мы поэтапно провели четыре операции - остеосинтез бедер, голени и таза. Можно сказать, пострадавшего собирали по кусочкам. Все операции с учетом обширности травм проводили малоинвазивным методом. Благодаря совместным усилиям реаниматологов и травматологов, пациента удалось спасти», - добавил заведующий травматологическим отделением Баграт Григорян.

Сейчас пострадавший чувствует себя хорошо. После реабилитации его выпишут на амбулаторное лечение.

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