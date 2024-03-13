13 марта 2024, 10:14

Попавшего под электричку мужчину спасли в больнице в Мытищах

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Мужчину 38 лет без сознания доставили в приемное отделение Мытищинской больницы бригадой скорой помощи. Проходя по рельсам, парень увлекся музыкой в наушниках и не заметил приближающуюся электричку.

У пострадавшего выявили большую кровопотерю, черепно-мозговую травму, а также множественные переломы бедра, голени и таза. Пациента направили в реанимацию.

«В связи с массивной кровопотерей в один литр мы провели переливание крови. Вывели пострадавшего из состояния шока и нормализовали артериальное давление. Мужчина пришел в себя на вторые сутки», - рассказал заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Андрей Логвин.

Затем мужчину перевели в травматологическое отделение для операции по восстановлению отломков костей.

«Мы поэтапно провели четыре операции - остеосинтез бедер, голени и таза. Можно сказать, пострадавшего собирали по кусочкам. Все операции с учетом обширности травм проводили малоинвазивным методом. Благодаря совместным усилиям реаниматологов и травматологов, пациента удалось спасти», - добавил заведующий травматологическим отделением Баграт Григорян.

Сейчас пострадавший чувствует себя хорошо. После реабилитации его выпишут на амбулаторное лечение.

Первый камень в основание новой крупной поликлиники на тысячу посещений в смену заложили в Королеве. Старт строительству дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с врачами и почетными жителями городского округа.

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Больницы Мытищи Врачи
13 марта 2024, 10:36
Еще один фельдшер из Химок приобрел жилье по социальной ипотеке
Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
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Фельдшер скорой помощи из городского округа Химки Татьяна Ефимова купила квартиру благодаря программе «Социальная ипотека». Больше всего переезду обрадовался маленький сын.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что трудовой стаж Татьяны Ефимовой составляет девять лет.

«Всегда хотелось помогать людям. Нравится приходить первой на помощь, быть рядом в сложной ситуации, видеть результаты. Иногда это спасенные жизни», - говорит она.

О возможности получить сертификат на льготную ипотеку узнала от коллег. Подала заявление, и получилось.

«Родные стены всегда лучше, чем съемное жилье. Кроме того, мы смогли выбрать квартиру так, чтобы и до работы было близко, и район был зеленым. Свежайший воздух. Вид из окна - на лес. Сынишка особенно в восторге», - рассказывает фельдшер.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые, молодые специалисты и тренеры.

Первый камень в основание новой крупной поликлиники на тысячу посещений в смену заложили в Королеве. Старт строительству дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с врачами и почетными жителями городского округа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Скорая помощь Социальная ипотека
13 марта 2024, 10:35
Подмосковная компания выплатит 100 тысяч рублей штрафа за незаконную перевозку отходов
Фото Минэкологии
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Подмосковное предприятие вплатит штраф за нелегальную перевозку отходов по требованию суда. За нарушение предприятие заплатит 100 тысяч рублей.

Как рассказали в Минэологии Подмосковья, дорожная камера выявила перевозивший строительнй мусор грузовик на трассе А-113 «ЦКАД».

«Собственником грузового транспортного средства оказалась организация ООО „ЭнергоСнабСервис“. Инспектором эконадзора Минэкологии нарушителю было выдано постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, которое компания попыталась опротестовать через суд», - рассказал глава министерства Тихон Фирсов.

Предприятие подало аппеляцию, ссылаясь на то, что на момент нарушения грузовик находился в аренде у индивидуального предпринимателя. При этом компания не предоставила доказательства, поэтому суд остался на стороне министерства.

«По итогу судебного заседания суд счел оставить постановление инспектора эконадзора Минэкологии без изменения, а жалобу организации без удовлетворения», - добавил министр.

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Штрафы Экология
13 марта 2024, 10:25
Более 350 спортсменов выступили на турнире по самбо в Дубне
Медиасток.рф
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Турнир по самбо «Герои спорта» провели в Дубне. Участие в состязаниях приняли 350 спортсменов из 14 городов страны. Они представляли Москву, Московскую и Тверскую области.

Соревнования по самбо в Дубне проходят более 30 лет. Гостей турнира приветствовал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

«С 1 января этого года мы начинаем большую реконструкцию всей секции самбо. Уже закупили ковры, постараемся в течение года отремонтировать зал, потому что знаем, какое огромное число детей занимается в городе», - отметил Максим Тихомиров.

После глава поздравил жителя Дубны Михаила Спориша, ставшего чемпионом России по самбо. Теперь спортсмен готовится к мировому первенству. На турнире «Герои спорта» он выступил судьей.

«Турнир важный и значимый для нашего города. Я помню, лично выступал, вот также на ковре боролся», - сказал спортсмен.

Состязания посвятили воспитанникам спортшколы «Дубна» Игорю Андрееву и Дмитрию Михайлову. В свое время они достойно представляли город на соревнованиях различного уровня, а сегодня их дело продолжает современное поколение.

«При жизни эти ребята были достойными людьми, много лет тренировались в нашей школе, были примером, ушли из жизни достойно», - поделился главный судья турнира «Герои спорта» Николай Малышев.

Всего на турнире разыграли 60 комплектов медалей.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Дубна
13 марта 2024, 10:23
Управляющие компании наладили работу более 500 систем водоотведения в домах Подмосковья с начала года
ГУСТ МО
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Управляющие компании Подмосковья устранили 512 неисправностей в системах водоотведения в жилых домах Подмосковья с начала года. Больше всего работ провели в Подольске.

Устранение неисправностей систем водоотведения включает в себя ремонт и замену поврежденных участков, а также устранение засоров и проверку утечки.

Больше всего таких задач в этом году выполнили в Подольске. Так, ремонт прошел в домах на Молодежной и Комсомольской улицах, улице Подольских курсантов, а также в Климовске.

При обнаружении проблем с системой водоотведения житей призывают обращаться на портал ЕДС.

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Благоустройство

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