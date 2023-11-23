Пониженную ставку по налогу на имущество продлили для железнодорожных перевозчиков в Подмосковье

Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, такое решение необходимо для совершенствования железнодорожной инфраструктуры.

«Это важно, поскольку наличие современных логистических маршрутов положительно влияет на инвестиционную привлекательность региона. Сохранение ставки налога нацелено на то, чтобы помочь поддержать сферу грузоперевозок в условиях санкций. Это будет способствовать развитию железнодорожного транспорта в регионе», - сказал он.

По мнению парламентария, железная дорога должна быть комфортной и удобной для жителей, поэтому развитие Московского транспортного узла продолжат совместно в РЖД и Москвой.

«Запуск московских центральных диаметров улучшил транспортную доступность для миллионов жителей Москвы и Подмосковья. В этом году к двум уже действующим линиям Московских центральных диаметров присоединились еще две - МЦД-3 и МЦД-4. В дальнейшем планируется открыть еще один диаметр - МЦД-5», - добавил Брынцалов.

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