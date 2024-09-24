«Помощь на всех этапах». Губернатор Подмосковья — о планах и задачах по развитию экспорта

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Увеличение экспорта, продвижение товаров в других странах - одни из ключевых задач, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев. Этот вопрос стал центральным в подготовке к Госсовету, который пройдет завтра под руководством президента.

Совещание прошло при участии помощника президента Алексея Дюмина, заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина и правительств регионов.

«В Подмосковье есть специальные программы и сервисы для компаний , которые хотят начать экспортировать свою продукцию», - напомнил Андрей Воробьев.

Например, это сервисы «Экспортный контейнер» или «Пять шагов для экспорта». Благодаря ним можно найти нужную поддержку на каждом этапе экспортной работы.

«Более чем за год мы получили 790 заявок от предпринимателей, почти половина из них касается участия в международных выставках», - добавил губернатор.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Основное направление, которому уделяют внимание, - рост экспорта, не связанного с сырьем, энергией, и экспорта сельхозпродуктов, отметил губернатор Подмосковья.

«Сегодня вместе с коллегами обсуждаем развитие экспорта и предварительные итоги нацпроекта „Международная кооперация и экспорт“», - сказал он.

Одна из задач - создать единую систему поддержки экспортеров.