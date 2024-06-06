«Помогаем выбрать площадку». Воробьев — о производстве китайских роботов в Подмосковье
Роботов-сварщиков, манипуляторов и упаковщиков начнут производить в Московской области. Все нюансы этого проекта на полях ПМЭФ обсудили глава региона Андрей Воробьев и официальный представитель и дистрибьютер китайской компании CROBOTP в России Григорий Обуздин.
По словам Воробьева, весь мир внедряет роботизацию, автоматизацию производственных процессов, и Подмосковье тоже не отстает.
«Мы привлекаем в Подмосковье китайские технологии, подписали инвестиционное соглашение с компанией CROBOTP о локализации производства промышленных роботов. Сейчас помогаем инвестору выбрать подходящую площадку», - рассказал Воробьев.
Губернатор добавил, что уже во втором квартале 2025 года планируется запустить производство, и это только первый этап.
«В общей сложности - это 1,5 миллиарда рублей инвестиций и 150 высокотехнологичных рабочих мест», - пояснил Воробьев.
Организовать производство планируется в три этапа. На первом - создать две сборочные линии для выпуска шести моделей роботов, на втором - увеличить сборку до 20 моделей и построить отдельный цех. А на третьем этапе локализовать компонентную базу и системы управления.
«На сегодняшний день наша компания реализует около 200 роботов в год на территории России. В 2025 году мы открываем производство промышленных роботов с объемом производства до тысячи единиц в год. Эти роботы используются в различных областях металлообрабатывающей, пищевой, нефтегазовой промышленности. На начальном этапе мы ориентировочно создадим 60 рабочих мест, а инвестиции составят около 300 миллионов рублей», - рассказал Обуздин.
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