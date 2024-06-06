06 июня 2024, 15:07

«Помогаем выбрать площадку». Воробьев — о производстве китайских роботов в Подмосковье

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Роботов-сварщиков, манипуляторов и упаковщиков начнут производить в Московской области. Все нюансы этого проекта на полях ПМЭФ обсудили глава региона Андрей Воробьев и официальный представитель и дистрибьютер китайской компании CROBOTP в России Григорий Обуздин.

По словам Воробьева, весь мир внедряет роботизацию, автоматизацию производственных процессов, и Подмосковье тоже не отстает.

«Мы привлекаем в Подмосковье китайские технологии, подписали инвестиционное соглашение с компанией CROBOTP о локализации производства промышленных роботов. Сейчас помогаем инвестору выбрать подходящую площадку», - рассказал Воробьев.

Губернатор добавил, что уже во втором квартале 2025 года планируется запустить производство, и это только первый этап.

«В общей сложности - это 1,5 миллиарда рублей инвестиций и 150 высокотехнологичных рабочих мест», - пояснил Воробьев.

Организовать производство планируется в три этапа. На первом - создать две сборочные линии для выпуска шести моделей роботов, на втором - увеличить сборку до 20 моделей и построить отдельный цех. А на третьем этапе локализовать компонентную базу и системы управления.

«На сегодняшний день наша компания реализует около 200 роботов в год на территории России. В 2025 году мы открываем производство промышленных роботов с объемом производства до тысячи единиц в год. Эти роботы используются в различных областях металлообрабатывающей, пищевой, нефтегазовой промышленности. На начальном этапе мы ориентировочно создадим 60 рабочих мест, а инвестиции составят около 300 миллионов рублей», - рассказал Обуздин.

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Инвестиции Андрей Воробьев Россия ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 15:28
Скейтпарк и смотровую площадку у пруда обустроят в Центральном парке в Лобне к августу
Министерство благоустройства Московской области
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Центральный парк культуры и отдыха благоустроят в Лобне к августу. Там обустроят пешеходные дорожки, детские площадки, скейтпарк и смотровую площадку у пруда.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Площадь парка составляет около 17 гектаров. Проект разработали с учетом пожеланий жителей.

«Результаты социологического исследования показали, что большинство опрошенных высказались за оборудование новых мест отдыха, детских игр, обновление существующей сцены, создание условий для занятия спортом и благоустройство территории возле пруда. Все эти пожелания горожан учтены и будут реализованы», - рассказал министр благоустройства области Михаил Хайкин.

В парке проложат пешеходные дорожки, а территорию поделят на функциональные зоны. Там обновят входную группу, обустроят танцевальную площадку с амфитеатром, установят сцену и скейтпарк. В парке также появится детская площадка из природных материалов.

Кроме того, благоустройство проведут у пруда. Там появится смотровая площадка и зоны отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Андрей Воробьев Россия ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 15:16
Ученица лицея № 6 в Одинцове набрала 100 баллов на ЕГЭ по химии
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Воспитанница Одинцовского лицея № 6 имени Александра Сергеевича Пушкина из 11 «Э» класса Дарья Сигунова набрала 100 баллов на Едином государственном экзамене по химии. Это максимальные баллы на экзамене.

Май и июнь - время сдачи единых государственных экзаменов по всему Одинцовскому городскому округу. Две тысячи школьников уже сдали математику и почти полторы тысячи детей - обществознание. Такую статистику привело Минобразования Подмосковья.

Кроме того, начиная с этого года, одинцовские выпускники смогут еще до конца приемной кампании в вузы сдать один любой предмет на выбор повторно. Сделать это они могут в случае того, если полученная оценка на едином государственном экзамене им не нравится. Датами пересдачи в этом году назначили 4 и 5 июля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что свыше 40 школ и 20 детских садов отремонтируют в Подмосковье к осени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Вузы Школьники Экзамены
06 июня 2024, 15:15
Более 600 метров линий электропередачи заменили в Одинцовском округе
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Энергетики обновили 600 метров линий электропередачи в садовом некоммерческом товариществе «40 лет Октября», расположенном вблизи села Дубки Одинцовского округа. Больше 43 домов в результате ремонта подключили к воздушной линии.

Ремонт высоковольтной линии протяженностью 600 метров на улице Звенигородская завершен энергетиками в конце мая. Провод на линии электропередачи заменили на современный самонесущий изолированный провод.

Новый этап обновления сетей стартовал в июне в дачном поселке - специалисты компании приступили к ремонту еще одного участка протяженностью два километра. Работы планируют завершить в конце июня 2024 года.

Работники «Мособлэнерго» планируют отремонтировать 31,4 километра кабельных и воздушных линий электропередачи в Одинцовском округе в 2024 году. Ремонтные работы также проведут в 19 подстанциях и расчистят 4,93 гектара охранных зон вдоль линий. Летние месяцы будут наиболее активными. Работы проводятся силами персонала и привлекаемых на конкурсной основе подрядных организаций.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Электричество Ремонтные работы
06 июня 2024, 15:08
Еще две незаконные постройки снесли в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Инспекция по управлению и ликвидации самовольных объектов проверила три адреса, по которым жаловались жители. Ранее здесь обнаружили незаконные постройки.

Два гектара земли на Проектируемом проезде, недалеко от Северной теплоэлектроценрали, были заняты под торговлю и парковку. Сносить строения, на основании вступившего в силу постановления администрации, начали еще в апреле. Вывезли с территории более семи тысяч кубометров просроченной продукции и бытового мусора. Сейчас демонтаж полностью завершили.

Крупную промзону обнаружили в деревне Пирогово вдоль Совхозной улицы. Более 10 построек подлежали сносу. Собственники решили не ждать решения суда и ликвидировали следы незаконной деятельности самостоятельно.

Проверили и подозрительные объекты на Осташковском шоссе, дом 7. Хозяева в ближайшее время должны предоставить документы на земли и постройки.edited 13:27 Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Законы

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