Помещение площадью более 100 «квадратов» выставили на торги в Лобне

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Помещение располагается на первом этаже жилого дома. В нем можно организовать салон красоты, кафе, пекарню или другие учреждения.

«Рядом многоэтажная застройка, детские сады и школы. Свободное назначение делает объект универсальным и позволяет осуществлять на его территории любую законную деятельность», - уточнили в ведомстве.

Заявки принимают до 5 февраля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».