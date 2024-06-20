20 июня 2024, 20:56

Помеху движению автотранспорта устранили на улице Победы в Лобне

Администрация г.о. Лобня
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В городском округе Лобня демонтировали компенсатор тепловой сети на улице Победы, который долгое время создавал препятствия для движения автотранспорта. Благодаря этому проезд по данному участку стал значительно комфортнее.

Также глава муниципалитета Анна Кротова поделилась результатами текущих работ по благоустройству.

Так, специалисты газовой службы завершили ремонтные работы и восстановили функционирование газовой камеры. По адресам Чехова, 5 и Чайковского, 15 проведена откачка луж. На Трудовой, 14б устранили утечку водопровода, а после аварии на канализационных сетях в домах на Лобненском бульваре, 3 и улице Ленина, 71 осушили подвалы. Кроме того, восстановлены водостоки на Циолковского, 3 и 15, а также на Дружбы, 8/12.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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Благоустройство ЖКХ Лобня
20 июня 2024, 21:33
Юные жители Лобни смогут посетить 9 школьных лагерей дневного пребывания
Администрация г.о. Лобня
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В городском округе Лобня открыты девять школьных дневных лагерей. В них подготовлены для детей разнообразные виды досуговой деятельности.

Например, ученики лагеря «Радуга» при школе № 6 посетили Краснополянскую библиотеку, где им рассказали о различных типах книг, о самых уникальных печатных изданиях и о способах создания книг вручную.

В школьном лагере школы № 4 детям представили настольную игру «Нанайские шашки».

Участники лагеря «Росинка» при школе № 8 посетили театр «Куклы и Люди», где насладились спектаклем «Пушистая история».

Для детей из лагеря «Солнышко» провели просмотр спектакля «Малыш и Карлсон», а также экскурсию в пожарную часть, где они узнали о тонкостях профессии пожарного.

Летний лагерь - это отличная возможность для детей провести время с удовольствием и пользой, это место для творческого и физического развития. В течение месяца ребята могут отдохнуть, укрепить здоровье и раскрыть свои таланты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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Дети Лобня Детские лагеря
20 июня 2024, 20:43
Отделения РВИО Подмосковья сделают упор на расширение в регионе
Российское военно-историческое общество
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Председатель РВИО Ростислав Мединский провел встречу с председателем Совета регионального отделения, министром культуры и туризма Московской области Василием Кузнецовым и председателем регионального отделения Мариной Роменской. В ходе мероприятия участники наметили конкретные цели по дальнейшему развитию.

В числе приоритетных задач - развитие сети местных отделений РВИО в Подмосковье, а также увеличение их численности. Отдельное внимание уделено военно-патриотичному воспитанию жителей региона.

На сегодняшний день региональное отделение является одним из самых развивающихся в России. Специалисты проводят активную работу с молодежью, организовывают «Уроки мужества», а также историко-патриотические диктанты в учебных заведениях Подмосковья.

Так, региональное отделение провело масштабный военно-исторический фестиваль «Рубеж Обороны» в городском округе Протвино. В нем приняли участие 700 реконструкторов. Мероприятие посетили порядка восьми тысяч человек.

В Ступине также была проведена реконструкция боя времен Великой Отечественной войны в рамках фестиваля «Огненная дуга», посвященного 79-й годовщине Великой Победы. В мероприятии приняли участие более 200 человек из разных регионов России, задействовано более 10 единиц массогабаритной военной техники эпохи Второй мировой войны.

Совместно с Московским областным отделением всероссийского добровольного пожарного общества было организовано мероприятие «Безопасные каникулы: лето, солнце, я» ко Дню защиты детей. В ходе встречи проводились игры и упражнения, направленные на обучение эвакуации при пожаре и правильное использование средств индивидуальной защиты.

Региональное отделение также занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи в зону специальной военной операции, оказывая поддержку не только бойцам, но и жителям Новороссии. Проводятся мероприятия для военнослужащих и запущен творческий проект «Хлебниковская весна».

Ростислав Мединский подчеркнул важность привлечения местных отделений к патриотическому воспитанию молодежи и историческому просвещению, отметив, что культура является ключевой составляющей национальной безопасности страны.

В качестве важного направления работы регионального отделения на второе полугодие 2024 года Мединский обозначил необходимость привлечения местных отделений к проектам, направленным на патриотическое воспитание молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что особое внимание уделяется подшефным семьям.

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Молодежь Патриотизм
20 июня 2024, 20:32
Благоустройство объектов торговли продолжат в Лобне
Администрация г.о. Лобня
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Глава Лобни Анна Кротова вместе с заместителем Еленой Лапшиновой провели инспекцию состояния торговых предприятий на улице Ленина, 23. Ранее собственникам давали указания на устранение недостатков.

В ходе обхода выяснилось, что большинство городских магазинов, кафе и других предприятий обслуживания нуждается в улучшении условий: отслаивающиеся фасады, поврежденные ступени и тротуарная плитка, неокрашенные двери, запущенные прилегающие зоны.

Отметим, что регулярные проверки нацелены на повышение комфорта для покупателей и клиентов, а следовательно, для всех жителей. Некоторые объекты торговли были закрыты, и установить контакт с их владельцами не удалось. Этот вопрос будет решен с помощью инспектора из Главного управления регионального государственного жилищного надзора и управления территориями Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной мз ключевых задач в регионе.

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Благоустройство Лобня
20 июня 2024, 20:16
Рентгенолаборант Владимир Данилов пополнил штат больницы в Лобне
Администрация г.о. Лобня
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Новый рентгенолаборант Владимир Данилов приступил к работе в отделении лучевой диагностики больницы в Лобне. Он окончил Буденновский медицинский колледж по специальности «Лечебное дело», а затем продолжил обучение в Ставропольском институте.

Специалист рассказал, что выбор профессии был очевиден: он не первый врач в семье. Радиология стремительно развивается, и требуется постоянное повышение квалификации.

Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения - это федеральный проект, реализуемый в рамках национального проекта «Здравоохранение». Его цель - организация оказания медицинской помощи жителям рядом с местом их проживания, обучения или работы.

В привлечении специалистов помогают различные меры социальной поддержки, действующие в регионе: «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Соципотека», «Земля врачам», «Компенсация аренды съемного жилья» и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Врачи

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