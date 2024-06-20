Помеху движению автотранспорта устранили на улице Победы в Лобне

В городском округе Лобня открыты девять школьных дневных лагерей. В них подготовлены для детей разнообразные виды досуговой деятельности.

Например, ученики лагеря «Радуга» при школе № 6 посетили Краснополянскую библиотеку, где им рассказали о различных типах книг, о самых уникальных печатных изданиях и о способах создания книг вручную.

В школьном лагере школы № 4 детям представили настольную игру «Нанайские шашки».

Участники лагеря «Росинка» при школе № 8 посетили театр «Куклы и Люди», где насладились спектаклем «Пушистая история».

Для детей из лагеря «Солнышко» провели просмотр спектакля «Малыш и Карлсон», а также экскурсию в пожарную часть, где они узнали о тонкостях профессии пожарного.

Летний лагерь - это отличная возможность для детей провести время с удовольствием и пользой, это место для творческого и физического развития. В течение месяца ребята могут отдохнуть, укрепить здоровье и раскрыть свои таланты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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