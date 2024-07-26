Поля вокруг деревни Хотилово обработали от борщевика

Когда средство всасывается растением с поверхности листа, оно проникает в корневую систему и поражает ее. В итоге - растение погибает и засыхает. Именно из-за принципа действия при обработке борщевика так важны погода и время суток: в жаркие дни увеличивается испарение с поверхности листа, и химиката всасывается меньше, чем могло бы. В дожди - его смывает водой. Все эти нюансы специалисты учитывают в своей работе.

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Бригада по борьбе с борщевиком Сосновского выезжает на обработку в полной готовности: в защитной одежде и с ранцами-распылителями, в которых - специальный химический состав. Такое ручное распыление применяется в местах со сложным рельефом: там, куда не доберется техника.

«Мы работаем уже более девяти лет и накопили большой опыт. Используем в своей работе средства исключительно российского производства компании „Август“, все они сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации. Средство состоит из девяти основных компонентов, а десятое - это адъювант, который увеличивает площадь всасывания раствора на растении», - рассказал заместитель генерального директора компании «Юнити+» Игорь Барабан.