Полуфинал школьной лиги КВН прошел в Балашихе

Тема полуфинала - «Знойный декабрь». Судьи оценивали команды за артистизм, шутки, костюмы и техники выступления.

В жюри вошла Анастасия Дудко - редактор и режиссер всероссийской юниор-лиги КВН. Мастер-классы по сценической импровизации провел Максим Власов - актер кино, театра, тренер по актерскому и ораторскому мастерству.

«В Балашихе я впервые. Мне очень приятно видеть такие замечательные команды. Они уже готовы к участию на всероссийском уровне игр. К полуфиналу подготовились достойно - от костюмов до сумасшедших и смешных постановок», - отметила Анастасия Дудко.

В финал вышли семь команд: «Три желания» из школы № 25 имени Героя России Алексея Ситникова, «Девчата» из школы № 14, «Старшее звено 2.0» - школа № 12, «БаЛЛи» из Балашихинского лицея, «Авиаторы» - школа № 30, «Начнем с нуля» - гимназия № 1 имени Героя России Алексея Баландина и «На Заре» - школа № 15 имени Героя России Алексея Буриличева.

Еще две команды набрали равное количество голосов, поэтому они сразятся в дуэли. На сцене встретятся «Импульс» - школа № 6 и «Переходный возраст» из школы № 26 имени Героя России Владимира Никишина. Следующая игра - «Дорога в финал» состоится 16 февраля.

«Два дня полуфинала КВН Балашихинской Школьной Лиги позади. Спасибо всем участникам и организаторам. Ребята, вы большие молодцы, смелые, веселые и находчивые. Уверен, для каждой команды этот сезон станет дополнительным шагом к чему-то большему, поможет еще больше раскрыть свои таланты. Финалистам желаю удачи и ярких оригинальных шуток!» - написал в своем телеграм-канале глава Балашихи Сергей Юров.

Во втором сезоне Балашихинской школьной лиги приняли участие пять тысяч школьников - всего 38 команд. Они соревновались в четырех видах спорта: баскетбол 3×3, волейбол, футзал и шахматы. Выбирали лучших в творчестве: танцы, КВН, «МЕДИА», а также в военно-патриотической игре «Зарница 2.0» и в математических боях.

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