Полуфинал проекта «Театральный поединок» пройдет в Балашихе 12 ноября
Финалистов регионального проекта «Театральный поединок» определят в Балашихе 12 ноября. В округ приедут молодежные творческие команды, которые пройдут отбор в ближайших турах.
Участие в проекте принимают более 600 молодых актеров из 27 городов Подмосковья. Для участников импровизационного проекта проводят мастер-классы, а для зрителей - конкурсы за фирменные призы проекта.
Сейчас ребята состязаются в мастерстве импровизации за право выхода в решающий этап состязаний. Четвертьфиналы пройдут в Коломне, Дмитрове, Успенском и Электростали. Финал состоится в Московском губернском театре 25 ноября.
Организатором проекта стала автономная некоммерческая организация «Единое творческое пространство» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что о вкладе в образование детей и новых школах и детских садах в регионе.
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