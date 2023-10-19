Полуфинал конкурса профмастерства «Нежный грант» стартовал в Пушкино
В Пушкино состоялся полуфинал III межрегионального конкурса профессионального мастерства «Нежный грант». На нем презентовали бизнес-проекты участниц сообщества «Нежный бизнес РФ» из Пушкино, Ивантеевки и Королева.
«Полуфинал конкурса „Нежный грант“ прошел в городском округе Пушкинский во второй раз, проекты были представлены самые разные - это декоративное мыловарение и пекарня, дизайн-студия и детский центр, студия бальных танцев и онлайн-школа», - отметила лидер сообщества «Нежный бизнес РФ» в Пушкино Екатерина Гущина.
Участники продемонстрировали зрителям и жюри свои видеовизитки. После всех этапов эксперты определили двух участниц, которые представят Подмосковье в ноябре в финале конкурса. Это руководитель семейного досугового центра «Марирос» Марина Рослякова из Ивантеевки и организатор онлайн-школы в Пушкино Екатерина Рубанова.
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