Полуфинал чемпионата Суперлиги по баскетболу пройдет в Химках

Химкинские баскетболисты стали лидерами в регулярном чемпионате, следовательно, у хозяев паркета преимущество. Поэтому серия продлится до трех побед. Две игры пройдут в Химках, и заключительная третья - в Санкт-Петербурге. Если победителя не получится определить по итогам трех матчей, то четвертый также проведут на паркете «Зенита-2». Пятая решающая игра при таком развитии событий пройдет в Химках.

Напомним, баскетбольный клуб «Химки» вышел в полуфинал благодаря победному матчу с командой «Купол-Родники» из Ижевска.

«К полуфиналу восстанавливаемся, у нас очень большой персонал, который следит за нашим здоровьем. „Зенит-2“ - хорошая молодая команда, играет в быстрый баскетбол, много играет один на один. Настрой у нас будет максимально серьезный», –сказал капитан баскетбольного клуба «Химки» Дмитрий Коршаков.

Матчи «Химок» с «Зенитом-2» пройдут 18 и 20 апреля в 19:00. Вход свободный. Игру покажут на официальном сайте химкинской команды.

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