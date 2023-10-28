Получение сертификатов на перевозку животных упростили в аэропорту Домодедово

Главный государственный инспектор управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям Елена Олефир сообщил, что получить специальный сертификат для перевозки животных стало значительно проще. Теперь можно оставить предварительную заявку на официальном сайте Россельхознадзора. Там размещены подробные инструкции о том, как это сделать.

В ветеринарном сертификате будут указаны прививки, которые делали животному, а также последняя дата обработки от паразитов. Получение документа поможет значительно сэкономить время.

«С ним пассажир приходит на прием к ветеринарному инспектору, который проведет только визуальный осмотр животного. Это займет не более 20 минут. Стразу после этого пассажир может отправиться на регистрацию, - пояснила Елена Олефир.

Напомним, ранее сертификаты выдавали только в аэропорту. В среднем на осмотр животного и оформление всех необходимых документов уходило около 40 минут. Таким образом пассажирам нужно было рассчитывать время и приезжать в воздушную гавань заранее, чтобы успеть пройти все необходимые процедуры. Нередко образовывались очереди.

Пассажирка по имени Елизавета поделилась первыми впечатлениями от перелета. Она вместе со своим померанским шпицем Боней летела в Турцию.

«Сейчас оформить ветеринарный сертификат стало гораздо проще. <…> Здесь я потратила не более 10 минут, - рассказала Елизавета.

Отметим, что ветеринарный сертификат можно оформить за 5 дней до полета.

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