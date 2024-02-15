Получение разрешения на работу такси в Подмосковье упростили на «Госуслугах»
Онлайн-услугу «Предоставление, аннулирование действия права на осуществление деятельности службы заказа легкового такси» обновили на региональном портале. Это поможет снизить количество отказов.
Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, новый сервис будет уведомлять заявителя, если у организации уже сть действующее разрешение.
«Еще одну услугу оптимизировали на региональном портале. Если представители службы заказа такси планируют подать заявление на осуществление деятельности, а у организации уже есть действующее право, то на экране появится уведомление об этом, и заполнить заявку не получится. Оптимизация поможет снизить количество отказов в предоставлении услуги», - сказала она.
Подать заявление могут индивидуальные предприниматели и юридические лица. Документы рассмотрят в течение пяти рабочих дней.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».