Получение разрешения на работу такси в Подмосковье упростили на «Госуслугах»

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, новый сервис будет уведомлять заявителя, если у организации уже сть действующее разрешение.

«Еще одну услугу оптимизировали на региональном портале. Если представители службы заказа такси планируют подать заявление на осуществление деятельности, а у организации уже есть действующее право, то на экране появится уведомление об этом, и заполнить заявку не получится. Оптимизация поможет снизить количество отказов в предоставлении услуги», - сказала она.

Подать заявление могут индивидуальные предприниматели и юридические лица. Документы рассмотрят в течение пяти рабочих дней.

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