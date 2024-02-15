15 февраля 2024, 11:09

Получение разрешения на работу такси в Подмосковье упростили на «Госуслугах»

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Онлайн-услугу «Предоставление, аннулирование действия права на осуществление деятельности службы заказа легкового такси» обновили на региональном портале. Это поможет снизить количество отказов.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, новый сервис будет уведомлять заявителя, если у организации уже сть действующее разрешение.

«Еще одну услугу оптимизировали на региональном портале. Если представители службы заказа такси планируют подать заявление на осуществление деятельности, а у организации уже есть действующее право, то на экране появится уведомление об этом, и заполнить заявку не получится. Оптимизация поможет снизить количество отказов в предоставлении услуги», - сказала она.

Подать заявление могут индивидуальные предприниматели и юридические лица. Документы рассмотрят в течение пяти рабочих дней.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Такси Госуслуги
15 февраля 2024, 11:27
Тендер на ремонт дорог во дворах объявили в Дмитрове
Медиаархив Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Прием заявок на ремонт асфальтового покрытия во дворах начался в Дмитровском округе. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Объем работ, который предстоит выполнить подрядчику, определяются по потребности, на основании предварительных заявок заказчика, направленных в установленном порядке. Срок исполнения каждой предварительной заявки составляет четыре дня.

По словам министра правительства Московской области по конкурентной политике Елены Волковой, работы предстоит выполнить в текущем году. Прием заявок на участие в тендере завершится 29 февраля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Работа конкурсы
15 февраля 2024, 11:26
Более 18 тысяч человек посетили лыжни Подмосковья за неделю
Министерство благоустройства Московской области
Читайте нас в: Google Новости
За неделю на лыжнях Подмосковья покатались более 18 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционирует 52 лыжные трассы. Из них 27 лыжней до трех километров, 15 лыжней протяженностью от трех до пяти километров и 13 лыжней протяженностью более пяти километров», - сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В ведомстве уточнили, что в Подмосковье открыли десять новых лыжных трасс по программе губернатора «Парки в лесу». Речь идет о парках в Балашихе, Лыткарине, Истре, Подольске, Электростали, Видном, Лобне, Люберцах и Химках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. Объект построили в рамках реализации национального проекта «Спорт - норма жизни».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Парки
15 февраля 2024, 11:26
Почти 5 тысяч человек посетили лесопарк «Шишкин лес» в Истре за неделю
Министерство благоустройства Московской области
Читайте нас в: Google Новости
За неделю с 5 по 11 февраля в лесопарке «Шишкин лес» в Истре побывали почти пять тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Парк всячески обустроен для комфортного времяпровождения и отдыха посетителей. Там есть лыжная трасса, игровые площадки и спортивные зоны и кафе. Все желающие могут взять в прокат спортивный инвентарь.

В ведомстве уточнили, что всего за неделю в парках и лесопарках Московской области побывали 1,2 миллиона посетителей. Это на 324 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Истра Парки
15 февраля 2024, 11:26
Межпанельные швы отремонтируют в доме № 6 на улице Пушкина в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Читайте нас в: Google Новости
Встреча с жителями дома № 6 на улице Пушкина прошла в Лобне. Обсудили вопросы содержание дома, в том числе ремонт межпанельных швов. Его проведут в теплое время года.

Участниками встречи стали заместитель главы городского округа Лобня по вопросам ЖКХ Анна Тураева, представители управляющей компании «Домовладение» и муниципальный депутат Дмитрий Краснов.

На прошлой выездной администрации жители многоэтажки на улице Пушкина обратились к Анне Николаевне по поводу содержания дома.

«Работы текущего характера, такие как замена лампочек в подъездах, ремонт доводчиков, уборка снега, выполнят в ближайшие дни. Более глобальные проблемы, такие как локальный ремонт межпанельных швов, договорились устранить в период благоприятных условий», - рассказала Анна Тураева.

Также запланировали провести общее собрание собственников, выбрать председателя совета дома и определить перечень работ на 2024 год. Управляющая компания «Домовладение» поможет организовать голосование и подготовит отчет о выполненных работах к концу года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион внес инициативы в законодательство после январских сбоев на котельных.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Лобня

Новости по теме