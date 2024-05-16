Получение поддержки на зубные протезы упростили в Подмосковье

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Музеи Московской области подготовят большую программу в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» 18 мая. В этом году мероприятие приурочено к Году семьи, а тема акции «Из поколения в поколение.

В государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» состоится «Музейный Art QuiZ» по выставке «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников». Посетители познакомятся с выставкой, а также поучаствуют в интеллектуальных играх.

Литературно-мемориальный музей-заповедник Чехова «Мелихово» расскажет о семье Чеховых и о семейных традициях 19 века, музей-заповедник Чайковского в Клину проведет для гостей лекции, мастер-классы, а также продемонстрирует подлинные фотографии семьи Чайковских.

К акции также присоединятся музеи в Звенигороде, Пушкино, Серпухове и других округах Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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