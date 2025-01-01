Полную программу мероприятий на новогодние каникулы опубликовали в Балашихе

Праздничная программа стартовала уже 1 января с забега в Пестовском парке. Также любители активного отдыха могут посетить занятия по лыжам от тренера «Спортивного комплекса „Союз“» Анастасии Константиновой в Ольгинском парке. Они будут проводиться 4 и 7 января.

В Ледовом дворце «Арена Балашиха» со 2 по 9 января каждый день в 19:00 будут проходить мастер-классы по хоккею с мячом, 3 января в 12:00 его проведут также на стадионе «Криогенмаш». Новогодняя эстафета ожидает жителей 3 января в 15:00 на дворовой площадке на улице Зеленой.

Встречи с Дедом Морозом организуют 3 января в 14:00 на дворовой площадке в микрорайоне Гагарина. Спортивно-массовое мероприятие «Выходи во двор» пройдет в 13:00 на дворовой площадке на улице Некрасова, 4 и в 15:00 на дворовой площадке на улице Юлиуса Фучика, 2/6.

«Ледовые старты» для жителей проведут 4 января в 12:00 на стадионе «Криогенмаш». «Новогодние эстафеты Победы» ожидают жителей 4 января в 12:00 на стадионе «Строитель». Открытая тренировка по лыжным гонкам пройдет 5 января в 11:00 в Голицынском парке.

Шоу фигуристки Татьяны Навки состоится 5 января в 19:30 в Пестовском парке. 6 января в 12:00 на площади у Ледового дворца проведут зрелищный мотофристайл, а в 12:00 на дворовой площадке на улице Солнечной, 12 и в 14:00 на дворовой площадке в микрорайоне Гагарина, 13 организуют новогодний шорт-трек.

Турнир по хоккею с шайбой «Русская классика» ожидает жителей 6, 8 и 9 января в 20:00 в Пестовском парке. Кроме того, в 14:00 на стадионе «Строитель» будут «Рождественские катания на коньках с Дедом Морозом и Снегурочкой».

«Новогодний мини-турнир по хоккею» проведут 8 января в 12:00 на дворовой площадке на улице Солнечной, 12, а турнир «Снежный дартс» будет 9 января в 16:00 на стадионе «Криогенмаш».