01 января 2025, 16:22

Полную программу мероприятий на новогодние каникулы опубликовали в Балашихе

Пресс-служба администрации Балашихи
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В праздничные дни каждого, кто посетит Балашиху, ждет масштабная программа мероприятий. Они пройдут в разных районах муниципалитета.

Праздничная программа стартовала уже 1 января с забега в Пестовском парке. Также любители активного отдыха могут посетить занятия по лыжам от тренера «Спортивного комплекса „Союз“» Анастасии Константиновой в Ольгинском парке. Они будут проводиться 4 и 7 января.

В Ледовом дворце «Арена Балашиха» со 2 по 9 января каждый день в 19:00 будут проходить мастер-классы по хоккею с мячом, 3 января в 12:00 его проведут также на стадионе «Криогенмаш». Новогодняя эстафета ожидает жителей 3 января в 15:00 на дворовой площадке на улице Зеленой.

Встречи с Дедом Морозом организуют 3 января в 14:00 на дворовой площадке в микрорайоне Гагарина. Спортивно-массовое мероприятие «Выходи во двор» пройдет в 13:00 на дворовой площадке на улице Некрасова, 4 и в 15:00 на дворовой площадке на улице Юлиуса Фучика, 2/6.

«Ледовые старты» для жителей проведут 4 января в 12:00 на стадионе «Криогенмаш». «Новогодние эстафеты Победы» ожидают жителей 4 января в 12:00 на стадионе «Строитель». Открытая тренировка по лыжным гонкам пройдет 5 января в 11:00 в Голицынском парке.

Шоу фигуристки Татьяны Навки состоится 5 января в 19:30 в Пестовском парке. 6 января в 12:00 на площади у Ледового дворца проведут зрелищный мотофристайл, а в 12:00 на дворовой площадке на улице Солнечной, 12 и в 14:00 на дворовой площадке в микрорайоне Гагарина, 13 организуют новогодний шорт-трек.

Турнир по хоккею с шайбой «Русская классика» ожидает жителей 6, 8 и 9 января в 20:00 в Пестовском парке. Кроме того, в 14:00 на стадионе «Строитель» будут «Рождественские катания на коньках с Дедом Морозом и Снегурочкой».

«Новогодний мини-турнир по хоккею» проведут 8 января в 12:00 на дворовой площадке на улице Солнечной, 12, а турнир «Снежный дартс» будет 9 января в 16:00 на стадионе «Криогенмаш».

Отдых Балашиха Новый год
01 января 2025, 16:45
Владислав Мурашов подвел итоги 2024 года в сфере ЖКХ в Подмосковье
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвело итоги работы за 2024 год. За первые шесть месяцев в отрасли произошли важные и значимые события.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов рассказал, что в рамках работы министерства состоялась первая крупная закупка коммунальной и мусоровывозящей техники, проведена активная работа по цифровизации, а также перезагрузке кадров и инспекторского состава ведомства. Кроме того, организовали первую региональную конференцию, приуроченную ко Дню вторичной переработки.

В министерстве подчеркнули, что этот опыт стал особенно ценным благодаря совместным усилиям коммунальных служб, управляющих организаций, общественников, сотрудников ведомства и, конечно, жителей региона. Результаты их работы отметили губернаторской премией «Прорыв года». Теперь министерство нацелено на дальнейшее развитие.

В ведомстве также добавили, что новый, 2025 год принесет еще больше амбициозных и перспективных проектов, направленных на улучшение качества жизни в регионе и достижение новых высот в этой сфере.

ЖКХ Работа Новый год
01 января 2025, 16:27
Врач из Котельников Анна Бончукова дала советы по борьбе с похмельем
ГБУЗ МО "Котельниковская поликлиника"
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Терапевт Котельниковской поликлиники Анна Бончукова указывает на то, что сильное похмелье может возникнуть не только после чрезмерного потребления спиртного, но и от небольших доз. Она подчеркивает, что даже малые количества алкоголя способны вызвать головную боль и тошноту.

Важным аспектом является не только быстрое выведение токсинов из организма, но и забота о своем здоровье, избегая неправильных методов борьбы с похмельем.

Специалист предупреждает, что свободное использование таблеток и домашних средств может ухудшить состояние. Она также отмечает, что одной из наиболее распространенных ошибок при похмелье является употребление алкоголя для облегчения симптомов. Хотя это может временно улучшить самочувствие, на самом деле речь идет о замкнутом круге, а не о лечении.

По словам врача, для эффективной борьбы с неприятными симптомами важно помочь организму в трех ключевых аспектах: восстановить водно-солевой баланс, вывести токсины и облегчить боль.

Некоторые домашние средства могут оказать помощь в борьбе с головной болью и тошнотой, однако их следует использовать разумно. Например, рассол от квашеной капусты, соленых огурцов или моченых яблок содержит минералы, быстро восстанавливающие водно-солевой баланс. Важно помнить, что достаточно всего одного стакана рассола.

Не обязательно прибегать к дорогим медикаментам, можно воспользоваться доступными средствами, такими как активированный уголь, витамины С и В, а также настойка элеутерококка.

Здравоохранение Врачи Алкоголь
01 января 2025, 16:16
Праздничная программа прошла на Театральном катке в Химках в новогоднюю ночь
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Театральный каток в Химках стал одной из главных локаций празднования Нового года в муниципалитете. Для жителей, пришедших сюда в новогоднюю ночь, организовали масштабную развлекательную программу.

Здесь жители могли посмотреть концерт, поучаствовать в активностях, загадать желание и увидеть праздничный салют.

«Очень рады, что появилась такая возможность - провести Новый год на нашем катке. С праздником, химчане!» - сказала жительница Химок Ольга Демидова.

Отметим, что Театральный каток в Химках регулярно становится местом для проведения мероприятий в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». Здесь планируют провести десятки представлений, ледовых шоу, дискотек и других праздничных программ.

Напомним, что ранее в Химках стартовал сезон лыжных гонок. Его открыли на стадионе имении Анфисы Резцовой.

Праздники Химки Новый год
01 января 2025, 15:05
Жителям Подмосковья рассказали о работе коммунальных служб 1 января
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Свыше тысячи единиц коммунальной техники и средств малой механизации для уборки придомовых территорий и общественных пространств выйдет в течение суток на улицы Московской области. В некоторых муниципалитетах снежный покров достигает 20 сантиметров.

Температура воздуха в Подмосковье колеблется от 1 до -2 градусов. Согласно данным тепловой карты осадков, в ближайшие дни ожидаются сильные снегопады в городских округах, таких как Дубна, Дмитровский, Сергиево-Посадский, Электросталь, Мытищи, Химки, Клин и Солнечногорск.

На 12:00 коммунальные службы занимаются механизированной уборкой дворов и общественных зон, а также их обработкой противогололедными материалами.

Для обеспечения удобства граждан в первую очередь очищают входные группы домов, лестничные пролеты, подъезды к контейнерным площадкам и тротуары.

ЖКХ Снегопад

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