«Полностью отказались от приобретения автобусов малого класса». Воробьев — об обновлении автопарка
Более 500 автобусов заменят в Московской области в 2024 году. Новые машины будут оснащены современными технологиями. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Закупают и автобусы, сделанные в Подмосковье на легендарном заводе ЛИАЗ. Все новые машины оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, а также USB-розетками для зарядки мобильных устройств.
«Мы полностью отказались от приобретения новых автобусов малого класса - маленьких автобусов. Они не удовлетворяют жителей. Есть запрос на большие автобусы и средние, но никак не на маленькие», - сообщил Андрей Воробьев.
Для обеспечения комфорта маломобильных пассажиров автобусы оснащены механическими аппарелями, а в салонах оборудованы специальные места для инвалидных колясок.
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