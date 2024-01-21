Закупают и автобусы, сделанные в Подмосковье на легендарном заводе ЛИАЗ. Все новые машины оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, а также USB-розетками для зарядки мобильных устройств.

«Мы полностью отказались от приобретения новых автобусов малого класса - маленьких автобусов. Они не удовлетворяют жителей. Есть запрос на большие автобусы и средние, но никак не на маленькие», - сообщил Андрей Воробьев.

Для обеспечения комфорта маломобильных пассажиров автобусы оснащены механическими аппарелями, а в салонах оборудованы специальные места для инвалидных колясок.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».