Полное обследование на генетические заболевания провели для 6 тысяч новорожденных в Подмосковье с января

«До расширения перечня новорожденных проверяли на пять генетических заболеваний, с начала прошлого года он был увеличен до 36. Важно, что обследование позволяет своевременно выявить детей из группы риска и вовремя начать лечение, а также диспансерное наблюдение узкопрофильными специалистами», - сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Исследование проводят путем забора крови из пятки новорожденного. В случае выявления отклонения от нормы с родителями связывается врач для разъяснения дальнейших действий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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