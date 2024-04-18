18 апреля 2024, 12:03

Полная поддержка от инвестблока. Андрей Воробьев — о льготах для предпринимателей Подмосковья

Медиасток.рф
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Масштабная программа поддержки бизнеса работает в Подмосковье. Предприниматели могут получить гранты и субсидии, помощь в строительстве и при выходе на маркетплейсы. О самых востребованных льготах рассказал в интервью на «России 24» губернатор Андрей Воробьев.

На субсидии для предпринимателей регион ежегодно выделяет около миллиарда рублей. При этом большую значимость, по мнению губернатора, имеет сопровождение строительства.

«Для каждого предприятия куда важнее, когда мы оказываем сопровождение по всей процедуре строительства и по выходу на смежников. Например, ты производишь товар и тебе нужно разместиться на полках, зайти в те или иные сети - все это наш инвестблок сопровождает», - сказал Воробьев.

Он отметил, что такая согласованная и систематизированная работа дает заметные результаты. При этом правительство области не останавливается на достигнутом и продолжает разрабатывать новые меры поддержки.

Одними из самых популярных мер поддержки бизнеса в Подмосковье стали программа «Земля за рубль» и помощь при выходе на экспорт.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Андрей Воробьев Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
18 апреля 2024, 12:38
Еще одна молодая семья получила квартиру в Сергиевом Посаде
Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
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Многодетная семья Резниковых из Сергиева Посала получила жилье по льготной программе. Они переехали в трехкомнатную квартиру. Всего в этом году участниками программы стала 271 семья.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, У Иосифа и Елены Резниковых четверо детей. Старшей дочке восемь лет, а младшему ребенку один год. На протяжении 10 лет они жили в съемной квартире.

«Старшая Алеся ходит на танцы, ездим на соревнования. Василиса еще маленькая, поэтому занимается с логопедом. Мальчишки совсем малы. При этом мы стараемся заложить в детях то, чтобы они помогали друг другу, замечали, когда кому-то тяжело. Конечно, в зависимости от возраста, в каких-то нужных моментах», - рассказывает Елена.

Региональная программа поддержки позволила молодой семье обзавестись своими \"квадратами\". Они приобрели трехкомнатную квартиру на вторичном рынке.

«Нам нужна была и большая площадь. Получилось взять небольшую трешку на вторичном рынке. Сейчас идет ремонт, хотим, чтобы было уютно. Главное, что теперь у всех есть своя свое место», - говорит Елена.

Получить такую поддержку могут семьи в возрасте до 35 лет, которые нуждаются в жилье и зарегистрированы в Подмосковье.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Семья Сергиев Посад
18 апреля 2024, 12:22
Студенты из Сергиева Посада победили на конкурсе талантов среди трудовых отрядов Подмосковья
Министерство образования МО
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Студенты Сергиево-Посадского колледжа победили на конкурсе талантов «Молодые и яркие». Ребята представили лучший танцевальный номер.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, творческие соревнования проходили среди студенческих трудовых отрядов на базе Российского университета кооперации.

Коллектив получил диплом за лучший танцевальный номер «Самые креативные», а также ребятам вручили памятные подарки.

Поддержать участников приехал студенческий отряд ТОП «Юные Покорители».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Сергиев Посад Студенты конкурсы Образование
18 апреля 2024, 12:16
Жителям Подмосковья напомнили о поддержке безработных и малоимущих при открытии бизнеса
Телеканал «360»
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Безработные, а также жители с низкими доходами могут получить финансовую поддержку на открытие своего дела в Подмосковье. Такую помощь оказывают безработным и тем, у кого низкие доходы. Выплату суммой до 250 тысяч рублей можно направить на рекламу и закупку оборудования. Об этом в интервью «360» рассказали владелица ателье Яна Емец и кондитер Марина Цимболяк.

При сложностях в поиске работы многие жители выбирают стать самозанятыми и открыть свое дело. В этом активную поддержку оказывает региональное Минсоцразвития. По словам начальника управления занятости Олега Старцева, статус заявителя влияет на сумму выплат.

Поддержка в размере 153 тысяч рублей помогла кондитеру из Сергиева Посада Марине Цимболяк открыть собственное производство зефира. Ранее она три месяца стояла на бирже труда и не могла найти работу после декрета. На полученные деньги удалось закупить все необходимое оборудование и мебель.

«Мне со школы нравилось готовить выпечку. Когда я была в декрете со вторым ребенком, увидела ролики о приготовлении зефира. Я прониклась, мне понравилось. Он вкуснее, чем магазинный», - рассказала она.

Яна Емец из Серпухова переехала в Подмосковье в 2015 году из ДНР. Там у женщины было свое ателье, и благодаря региональной поддержке ей удалось обосноваться на новом месте. Деньги пошли на закупку оборудования и рекламу. Благодаря продуманному бизнес-плану прибыль не заставила себя ждать. Сейчас ателье Яны пользуется большой популярностью - женщина изготавливает одежду, занимается ремонтом вещей и проводит мастер-классы для детей.

Получить поддержку можно, обратившись в Минсоцразвития региона. Для этого нужно предоставить бизнес-план, а также доказать статус безработного или малоимущего.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Работа Бизнес Самозанятые Поддержка предпринимателей в Московской области
18 апреля 2024, 12:13
Воробьев: 4 индустриальных парка откроют в Подмосковье за 2 года
Медиасток.рф
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Еще четыре индустриальных парка откроют за два года в Подмосковье. Предприниматели смогут быстро и удобно разместить свои производства. О преимуществах таких площадок рассказал в интервью на «России 24» губернатор Андрей Воробьев.

Сейчас в Подмосковье работает 69 индустриальных парков. Они помогают предпринимателям значительно сэкономить время и средства: не нужно дополнительно вкладываться в строительство дорог, проведение коммуникаций и создание инфраструктуры.

Заполненность таких площадок в Подмосковье уже достигла 90%. В ближайшие два года запустят еще четыре проекта в Ленинском округе, Дмитрове, Одинцове и Раменском.

По словам губернатора, рядом с индустриальными парками будут открывать колледжи. Они начнут сотрудничать с компаниями и готовить квалифицированные кадры по рабочим профессиям.

«Все эти парки мы реализуем в этом и в следующем годах. Это заметные инвестиции. Мы видим, что они возвращаются нам новыми предприятиями, налогами, технологиями. Имы будем поддерживать их», - отметил Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев Поддержка предпринимателей в Московской области

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