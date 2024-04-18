Полная поддержка от инвестблока. Андрей Воробьев — о льготах для предпринимателей Подмосковья

На субсидии для предпринимателей регион ежегодно выделяет около миллиарда рублей. При этом большую значимость, по мнению губернатора, имеет сопровождение строительства.

«Для каждого предприятия куда важнее, когда мы оказываем сопровождение по всей процедуре строительства и по выходу на смежников. Например, ты производишь товар и тебе нужно разместиться на полках, зайти в те или иные сети - все это наш инвестблок сопровождает», - сказал Воробьев.

Он отметил, что такая согласованная и систематизированная работа дает заметные результаты. При этом правительство области не останавливается на достигнутом и продолжает разрабатывать новые меры поддержки.

Одними из самых популярных мер поддержки бизнеса в Подмосковье стали программа «Земля за рубль» и помощь при выходе на экспорт.

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