Политолог Александр Дугин провел патриотическую лекцию в Одинцове

Главными темами стали подвиги солдат Великой Отечественной войны, патриотическое воспитании молодежи и важность традиционных ценностей.

Кленин рассказал о проекте «Уроки мужества», в рамках которого уже провели лекции о патриотизме в 28 школах Подмосковья, а также о работе военкоров и жизни Дарьи Дугиной, погибшей в результате атаки в 2022 году.

Александр Дугин, общаясь с аудиторией в формате «вопрос-ответ», подчеркнул значимость традиционного воспитания и семейных ценностей, а также необходимость единства народа. Он отметил, что важно помнить героическое прошлое для формирования осознанных граждан, которые ценят мир.

Стоит отметить, что в конце встречи участники поблагодарили Дугина за полезный диалог, направленный на сохранение исторической памяти.