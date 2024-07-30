Политех в Коломне подписал соглашение о сотрудничестве с авиационным заводом

Коломенский институт выстраивает отношения с промышленными предприятиями Московской области для того, чтобы у студентов было еще больше возможностей для развития карьеры. Уже подписаны соглашения с образовательными учреждениями нескольких муниципалитетов Московской области в рамках проекта «Профминимум».

«Московский Политех в Коломне стремится активно интегрироваться с образовательными учреждениями региона и обеспечить студентам лучшие условия для успешного начала их профессиональной карьеры. Это партнерство открывает новые перспективы, предоставляя учащимся возможность получить качественные знания и навыки в сфере технического образования», - отметили в пресс-службе Коломенского института Московского политехнического университета.

В Министерстве образования Московской области сообщили, что среди постоянных партнеров университета - восемь успешных предприятий: Государственная корпорация «Ростех», «Российские железные дороги», «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава», Конструкторское бюро машиностроения, «Трансмашхолдинг» и другие.

Также, ранее сообщили, что Государственный социально-гуманитарный университет принял в этом году более семи тысяч заявлений от абитуриентов.

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