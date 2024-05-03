Полина и Владислав Балановы из Электроуглей привезли три награды с джазового конкурса

Владислав стал лауреатом I степени в номинации «Фортепиано соло». Полина удостоилась звания лауреата III степени в номинации «Джазовый вокал». Также брат с сестрой получили звание лауреатов II степени в номинации «Ансамбль».

Напомним, Владислав Баланов занял первую строчку рейтинга обучающихся и коллективов учреждений дополнительного образования в сфере культуры Московской области в 2024 году по специальности «Фортепиано». Юный житель Богородского округа получили финансирование от Министерства культуры и туризма Московской области: 1,5 миллиона рублей для закупки оборудования для профессионального развития.

Его сестра Полина заняла второе место в этом рейтинге. В течение минувшего года брат и сестра не раз участвовали в профессиональных музыкальных конкурсах, где становились и победителями, и призерами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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