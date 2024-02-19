Поликлинику в ЖК «Заречье Парк» в Одинцове достроят к концу 2024 года

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, на площадке трудятся 32 человека. Сейчас они завершают черновые отделочные работы, а также монтаж внутренних коммуникаций. В начале марта строители будут устанавливать сети электроснабжения.

Площадь четырехэтажного здания составит около 3,4 тысячи квадратных метров. Там будут работать терапевтическое и диагностическое отделения, а также кабинеты теплолечения, электро-светолечения и другие. Внутри разместят мебель и современное оборудования. Пациентов будут принимать терапевты и врачи более 10 узких направлений.

В поликлинике будут работать лифты и специальные санузлы для инвалидов, а возле здания обустроят парковку на 27 мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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