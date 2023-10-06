Поликлинику в поселке Старый Городок под Одинцовом отремонтируют к концу года
Поликлинику на 350 посещений в смену в поселке Старый Городок отремонтируют до конца года. Строительная готовность объекта достигла уже 50%. Сейчас строители завершают обустройство кровли, на втором этаже продолжаются сантехнические и электротехнические работы.
Работы в поликлинике проводят поэтапно - после обновления второго этажа строители приступят к ремонту на первом этаже. А сейчас там работают врачи: прием пациентов продолжается.
«Темпы работ нас не устраивают. Поручил подрядчику в кратчайшие сроки нарастить обороты и исправить выявленные недочеты. Берем объект на особый контроль, в ближайшее время проверим его повторно», - сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
Поликлиника обслуживает более восьми тысяч жителей поселка и соседних населенных пунктов. Прием ведут 15 врачей.
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