Поликлинику в поселке Старый Городок капитально отремонтируют к концу марта

Подрядная организация отремонтировала кровлю, систему отопления, сантехнику и электрику на втором этаже. Следующий этап - обновление первого этажа здания.

«Здесь почти все готово. Со дня на день врачи начнут переезжать в обновленные кабинеты, чтобы начать принимать там пациентов уже со следующей недели. Далее строители приступят к ремонту первого этажа. Работы будут вестись в две смены. Держим ход капитального ремонта на контроле», - сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Напомним, медучреждение входит в структуру Одинцовской областной больницы. Оно рассчитано на 350 посещений в смену. К поликлинике прикреплено более шести тысяч жителей. Прием ведут терапевт, фельдшер, взрослые и детские стоматологи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все поликлиники приведут к единому стандарту до конца 2024 года. Он также рассказал о строительстве новых объектов и модернизации устаревших.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».