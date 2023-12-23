Поликлинику в Наро-Фоминском округе открыли после капремонта

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в регионе возведут более 20 объектов здравоохранения.

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Заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова рассказала, что это одно из старейших зданий больницы на территории округа. Поэтому строителям пришлось сильно постараться, чтобы привести здание в порядок.

«Это очень важно для наших пациентов, потому что капитальные ремонты согласно постановлению правительства Московской области, проводятся в одном стиле, для того чтобы было очень понятно нашим пациентам, где какая зона расположена», - указала Наталья Трофимова.

Радость от открытия объекта разделят и остальные жители территориального управления. Это само поселение Петровское, деревни Селятино, Алабино, Бурцево, Юшково, Тарасково, Новосумино, а также две воинские части и жители СНТ. За поликлиникой закреплено почти 20 тысяч пациентов, а в дачный сезон количество потенциальных посетителей возрастает еще на пять тысяч.

«У нас с открытием этой поликлиники будет, надеемся, другой уровень оказания медицинской помощи, потому что даже сами стены, в общем то, предполагают это. У нас открывается рентген-кабинет, физиотерапия, которую мы не могли запустить в тех помещениях, которые до этого были», - рассказал главный врач Наро-Фоминской больницы Руслан Султанов.

Капитальный ремонт здания вели с мая 2022 по декабрь 2023 года. В ходе работ подрядчик произвел внешние и внутренние отделочные работы, заменил кровлю и все инженерные коммуникации. Кроме того, была произведена перепланировка всех кабинетов специалистов, к которым поступают маломобильные граждане. Их перенесли на первый этаж, из-за невозможности установки лифта.

В поликлинике ведут прием ряд узких специалистов, таких как гинеколог, хирург, травматолог, дерматолог, невролог, эндокринолог и офтальмолог. В ближайшее время заработают кабинеты стоматолога и рентген-кабинет.

«В поликлинике произошла перепланировка, нам удалось сделать большую регистратуру, большую зону ожидания и зону комфортного ожидания, пациенты могут разместиться на диванах, выпить воды, получить всю информацию, регистратор им поможет в современной стойке регистратуры», - поделилась заведующая поликлиники Елена Фролова.

Для первых посетителей медучреждения персонал провел обширную экскурсию. Гости походили по новым и комфортным коридорам, заглянули в оборудованные современной техникой и мебелью кабинеты, оценили информативную навигацию по зданию. Как утверждают посетители, открытия поликлиники ждали с нетерпением.