23 декабря 2023, 16:02

Поликлинику в Наро-Фоминском округе открыли после капремонта

Телеканал «360»
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Реставрация поликлиники смешанного типа в селе Петровское Наро-Фоминского округа полностью завершена. На днях в медицинском заведении прошло торжественное открытие. Первыми посетителями стали местные жители, гости из областной думы, а также представители администрации округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в регионе возведут более 20 объектов здравоохранения.

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Заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова рассказала, что это одно из старейших зданий больницы на территории округа. Поэтому строителям пришлось сильно постараться, чтобы привести здание в порядок.

«Это очень важно для наших пациентов, потому что капитальные ремонты согласно постановлению правительства Московской области, проводятся в одном стиле, для того чтобы было очень понятно нашим пациентам, где какая зона расположена», - указала Наталья Трофимова.

Радость от открытия объекта разделят и остальные жители территориального управления. Это само поселение Петровское, деревни Селятино, Алабино, Бурцево, Юшково, Тарасково, Новосумино, а также две воинские части и жители СНТ. За поликлиникой закреплено почти 20 тысяч пациентов, а в дачный сезон количество потенциальных посетителей возрастает еще на пять тысяч.

«У нас с открытием этой поликлиники будет, надеемся, другой уровень оказания медицинской помощи, потому что даже сами стены, в общем то, предполагают это. У нас открывается рентген-кабинет, физиотерапия, которую мы не могли запустить в тех помещениях, которые до этого были», - рассказал главный врач Наро-Фоминской больницы Руслан Султанов.

Капитальный ремонт здания вели с мая 2022 по декабрь 2023 года. В ходе работ подрядчик произвел внешние и внутренние отделочные работы, заменил кровлю и все инженерные коммуникации. Кроме того, была произведена перепланировка всех кабинетов специалистов, к которым поступают маломобильные граждане. Их перенесли на первый этаж, из-за невозможности установки лифта.

В поликлинике ведут прием ряд узких специалистов, таких как гинеколог, хирург, травматолог, дерматолог, невролог, эндокринолог и офтальмолог. В ближайшее время заработают кабинеты стоматолога и рентген-кабинет.

«В поликлинике произошла перепланировка, нам удалось сделать большую регистратуру, большую зону ожидания и зону комфортного ожидания, пациенты могут разместиться на диванах, выпить воды, получить всю информацию, регистратор им поможет в современной стойке регистратуры», - поделилась заведующая поликлиники Елена Фролова.

Для первых посетителей медучреждения персонал провел обширную экскурсию. Гости походили по новым и комфортным коридорам, заглянули в оборудованные современной техникой и мебелью кабинеты, оценили информативную навигацию по зданию. Как утверждают посетители, открытия поликлиники ждали с нетерпением.

Наро-Фоминск Врачи Поликлиники
23 декабря 2023, 15:37
Конкурс «Девушки в погонах» прошел во Фрязине
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Конкурс «Девушки в погонах» провели во Фрязине. Его организовало местное отделение «Юнармии». Школьницам нужно было пройти пять испытаний.

Девушки блистали знаниями истории и военной формы, оказывали первую медицинскую помощь, облачались в костюм химзащиты, а еще демонстрировали навыки владения оружием. На этапе сборки и разборки автомата Калашникова большинство представительниц слабого пола дали фору парням. Собрали и разобрали оружие за считанные секунды.

«В „Юнармии“ я где-то месяц. Мне очень интересна военная тема и вообще в целом я люблю патриотизм, нашу страну. Мой личный рекорд в разборке-сборке автомата 23 секунды. Я даже писала проект по этой теме в 11 классе, защищала его, рассказывала более подробно про то, как создавался автомат, про Михаила Тимофеевича», - рассказала капитан отряда «Девчата» МБОУ СОШ № 4 городского округа Фрязино Арина Блинцова.

Конкурс во Фрязине прошел впервые. Участие в нем приняли пять команд. На прохождение каждого этапа было дано всего пять минут. Делать все нужно было быстро и слаженно.

«За великими мужчинами всегда стоят великие женщины и в данном случае девочки всегда задаются вопросом, почему их обходят вниманием, их обходят стороной? Отряд юнармейцев решил этот конкурс провести специально для них, дать возможность им показать, что они не хуже наших мальчишек», - подчеркнул директор МБОУ СОШ № 4 Сергей Шкуратов.

Третье место в конкурсе завоевал отряд «Беркут» школы № 2. Серебро досталось команде «Вечный зов» из школы № 3. Победу в конкурсе «Девушки в погонах» одержал отряд «Девчата» школы № 4. Команды наградили дипломами и кубками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества» , который помогает участникам спецоперации и их семьям.

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Школы Фрязино конкурсы
23 декабря 2023, 14:50
Фестиваль «Дмитровский пряник» стартовал в Подмосковье
Телеканал «360»
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Фестиваль «Дмитровский пряник» стартовал в музейно-выставочном комплексе «Дмитровский Кремль». Мероприятие продлится до 24 декабря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что жителей и гостей региона ждет обширная программа новогодних мероприятий.

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Куратор фестиваля Наталия Зарембо рассказала, что в этом году праздник проводится в седьмой раз.

«Это наше большое достижение в этом году темой фестиваля являются сказки. Тема звучит как книга сказок. В этом году у нас более 20 участников из разных городов Подмосковья, а также Тулы и Тульской области», - поделилась Наталия Зарембо.

Для гостей подготовили мастер-классы по росписи пряников, сборке пряничных домиков, елочек, сладких подарков, по лепке и выпеканию традиционных лепных пряников. Также на день можно перевоплотиться в кондитера и пройти вместе с реальными работниками весь цикл производства.

«Мы приезжаем в Дмитров уже седьмой год подряд, для нас это новогодняя сказка. Мы ждем каждый год всем домом пекаря нашей кулинарной студией декабря, когда приезжаем с пряниками радуем дмитровчан, проводим мастер классы», - рассказала ведущая мастер классов Елена Муртазина.

Мероприятие посетили представители города Тула. Участница мероприятия Юлия Фурсова поделилась своими впечатлениями.

«Приехали мы из города Тула со своими известными тульскими пряниками с разными формами, в виде самоваров, в виде разных зверюшек, порадовать детей в Дмитрове. У нас есть белевская пастила, имбирные пряники, с разными картинками новогодними, поэтому добро пожаловать», - рассказала участница.

Отметим, что посетитель фестиваль в Дмитрове можно до 24 декабря.

Праздники Фестивали Дмитров
23 декабря 2023, 14:27
Акция «Елка желаний» стартовала в Чехове
Телеканал «360»
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Новогоднюю елку установили на главной площади Чехова. Ее украсили игрушками с пожеланиями детей в рамках акции «Елка желаний». В этом году жители округа впервые смогут исполнить мечты детей из новых регионов.

На Советской площади на главной елке городского округа разместили десятки шаров с самыми искренними новогодними пожеланиями от детей.

Стать настоящими «Дедами Морозами» и исполнить заветные новогодние желания детей уже смогли представители администрации, депутатского корпуса, а также все неравнодушные жители округа.

В этом году записки с желаниями впервые отправили дети из новых регионов России - Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Мы - общественность, банки, бизнес, депутаты - участвуем в этой акции. Соответственно, детишки пишут обращения к Деду Морозу, к нам. Мы стараемся реализовывать эти желания. И мне очень удивительно и приятно, что Любовь попросила игрушку из мультфильма „Ну, погоди“. Это говорит о том, что традиционные наши мультики, на которых выросли мы - преемственность поколений. Это очень приятно, удивительно и очень важно», - рассказал первый заместитель главы администрации городского округа Чехов Артем Попов.

Отметим, что акция «Елка желаний» ежегодно находит большой отклик у жителей округа. К Новому году дети получат долгожданные подарки от своих персональных «Дедов Морозов».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы.

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Дети Чехов Новый год
23 декабря 2023, 14:02
Спортивные итоги года подвели во Фрязине
Телеканал «360»
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Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев вручил награды лучшим спортсменам года, а сотрудникам спортивной сферы и отличившимся тренерам — благодарности министра физической культуры и спорта Московской области. Отметили и неравнодушных родителей, которые помогают спортивным учреждениям.

Спорт - это работа на преодоление. Это действительно тяжелый ежедневный труд, как для спортсменов, так и для тренеров. Поэтому ежегодное подведение итогов так важно. Фрязино вполне заслуженно может считаться кузницей чемпионов. Местные спортсмены стали участниками десятков региональных и всероссийских соревнований, показав высокие результаты.

«Нам действительно есть, о чем рассказать и поблагодарить наших спортсменов. Наши дзюдоисты, пловцы, наши баскетболисты, наши гимнасты на Московских, областных, на Всероссийских соревнованиях показали выдающиеся достижения. У нас есть и золотые места на первенстве России. И действительно, это слаженная работа наших тренеров, наших спортсменов и, естественно, их родителей», - почеркнул Дмитрий Воробьев.

Глава округа вручил награды лучшим спортсменам года и благодарности Министра физической культуры и спорта Московской области за плодотворный труд и большой вклад в развитие физической культуры и спорта в городском округе Фрязино и Подмосковье. Отметили и родителей, которые постоянно оказывают помощь и поддержку спортивным учреждениям.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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Спортсмены Награды Фрязино

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