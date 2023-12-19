19 декабря 2023, 15:52

Поликлинику в микрорайоне Юбилейный в Королеве открыли после капитального ремонта

Пресс-служба Минздрава МО
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Капитальный ремонт поликлиники, расположенной в микрорайоне Юбилейный, завершился. Здесь заменили инженерные сети, двери и окна, смонтировали систему вентиляции и по-новому обустроили внутренние пространства.

«В поликлинике провели ремонт, а также установили необходимое оборудование, в том числе рентген-аппарат. На проведение работ направили порядка 590 миллионов рублей», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

На период ремонта врачи вели прием пациентов в ближайших корпусах медицинского учреждения на территории филиала «Юбилейный».

«Здание поликлиники построили в 1984 году и до недавнего времени капитальный ремонт здесь не проводился. Сейчас его полностью обновили по современному стандарту Московской области „Наша поликлиника“. Кабинеты, холлы, зоны отдыха оборудованы максимально комфортно», - отметил главный врач Королевской городской больницы Эдуард Шпилянский.

На открытие поликлиники приехал заместитель министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.

Проект Московской области «Поликлиника. Перезагрузка» стал самым популярным по направлению «Здравоохранение» в рамках конкурса управленческих диагностик «Смарт Диалог». О важности развития здравоохранения в регионе рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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Здравоохранение Поликлиники Медицина Королев
19 декабря 2023, 16:37
Автоинспекторы из Мытищ напомнят детям о правилах безопасности на дорогах в преддверии каникул
Unsplash
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Сотрудники Госавтоинспекции в преддверии новогодних праздников проведут рейд «Зимние каникулы» в Мытищах. Они напомнят дошкольникам и подросткам правила безопасности на дорогах.

Автоинспекторы проведут тематические занятия в школах и детских садах округа. Они напомнят детям правила дорожного движения.

Также с 25 декабря в Мытищах начнется серия мероприятий «Ребенок - пассажир, пешеход». Особое внимание автоинспекторы уделят соблюдению правил перевозки юных пассажиров в машинах и правил дорожного движения вблизи образовательных организаций.

Такие акции для обеспечения безопасности детей и подростков в Мытищах продлятся до 14 января 2024 года.

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Дети Мытищи ГИБДД Дороги
19 декабря 2023, 16:32
Акция «Покорми птиц» прошла в детском саду № 4 в Дмитрове
Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
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Экологическая акция «Покорми птиц» стартовала в Дмитровском округе. Воспитанники детского сада № 4 «Золотая рыбка» смастерили деревянные кормушки для птиц.

Такая акция впервые прошла в Дмитровском округе в 2018 году по инициативе регионального министерства экологии. Она призвана помочь птицам, кормовая база которых сильно сокращается зимой. В холода естественный корм становится для птиц практически недоступным, многие из них погибают от голода.

Отметим, что хорошая кормушка должна иметь бортики и крышу, чтобы корм не сдувало ветром. Для птиц лучше всего подойдут нежареные и несоленые семечки подсолнечника, просо, кусочки свежих или сушеных фруктов, несоленое свиное сало или вареное мясо, крошки белого хлеба.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Жителей округа призвали присоединиться к акции. Так, ребята и педагоги из детского сада № 4 «Золотая рыбка» уже установили кормушки и наполнили их зернами.

Птицы Детские сады Дмитров
19 декабря 2023, 16:13
Родник в Сергиевом Посаде торжественно открыли после благоустройства
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Родник в Сергиевом Посаде благоустроили по итогам голосования жителей на портале «Добродел». Объект набрал 223 голоса. Торжественное открытие родника после благоустройства состоялось 19 декабря.

«Действительно важно и приятно, что на такую проблему, как благоустройство источников обращают внимание не только государственные органы и простые граждане, но и коммерческие организации, представители бизнеса, которые выделяют свои средства на ремонт, очистку и оборудование мест для набора воды», - сообщил глава Минэкологии Тихон Фирсов.

Всего за год обустроили 15 родников в восьми округах Подмосковья. Напомним, программу «Родники Подмосковья» проводят за счет внебюджетных средств благотворителей. Общие затраты на ее реализацию превысили 15 миллионов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе очистили свыше 160 водоемов по проекту «100 прудов и озер».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Сергиев Посад Экология
19 декабря 2023, 16:09
Жители Солнечногорска помогли коммунальщикам в ликвидации последствий циклона «Ваня»
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Жители Солнечногорска и сотрудники местной администрации провели снежный субботник. Вместе они помогли коммунальщикам с ликвидацией последствий циклона «Ваня».

Помочь коммунальным службам в уборке территорий после снегопада вышли сотрудники администрации, управляющих компаний, а также общественники и жители. Всем участникам субботника выдали необходимый инвентарь, чтобы справиться со снежными навалами на улицах города.

Заместители главы администрации, представители структурных подразделений администрации под руководством главы Солнечногорска Константина Михалькова расчистили дорожки и памятники на Советской площади, убрали снег на детских площадках на Прожекторной и Банковской улицах.

Дворы и дороги расчистили также в Тверецком проезде и на Трехсвятской улице в деревне Голубое. Снег убрали во всех территориальных управлениях округа.

«Такие мощные снегопады бывают раз в 60 лет, поэтому без нашей помощи коммунальщикам просто не обойтись. И техника, и люди работают в круглосуточном режиме. Но всем нужен отдых, поэтому мы с коллегами сегодня вышли на снежный субботник», - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье из-за циклона «Ваня».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Снегопад

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