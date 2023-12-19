Поликлинику в микрорайоне Юбилейный в Королеве открыли после капитального ремонта

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«В поликлинике провели ремонт, а также установили необходимое оборудование, в том числе рентген-аппарат. На проведение работ направили порядка 590 миллионов рублей», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

На период ремонта врачи вели прием пациентов в ближайших корпусах медицинского учреждения на территории филиала «Юбилейный».

«Здание поликлиники построили в 1984 году и до недавнего времени капитальный ремонт здесь не проводился. Сейчас его полностью обновили по современному стандарту Московской области „Наша поликлиника“. Кабинеты, холлы, зоны отдыха оборудованы максимально комфортно», - отметил главный врач Королевской городской больницы Эдуард Шпилянский.

На открытие поликлиники приехал заместитель министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.

Проект Московской области «Поликлиника. Перезагрузка» стал самым популярным по направлению «Здравоохранение» в рамках конкурса управленческих диагностик «Смарт Диалог». О важности развития здравоохранения в регионе рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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