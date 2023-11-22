Поликлинику в микрорайоне Юбилейном отремонтировали в Королеве

Строительные и отделочные работы в поликлинике выполнены полностью, проводится проверка инженерных сетей и уборка помещений. Благоустроена прилегающая территория, для удобства жителей увеличено количество парковочных мест.

В здании провели полную замену инженерных сетей и оконных блоков, монтаж приточно-вытяжных систем и многое другое. Специалисты приступили к установке рентген-оборудования, в ближайшее время ожидается поступление мебели для кабинетов врачей, процедурных и зон ожидания, а также новой медицинской техники.

«Все с нетерпением ждем, когда наша обновленная поликлиника раскроет свои двери для первых пациентов. Я надеюсь, что это будет очень доброе, очень хорошее, грамотно работающее медицинское учреждение», - отметила заведующая филиалом «Юбилейный» Королевской городской больницы Анна Чуканина.

Весь коллектив поликлиники готов вернуться к работе в обновленном здании. После открытия здесь начнут работу и новые специалисты - семь участковых терапевтов, оториноларинголог, кардиолог, врач УЗИ, акушер-гинеколог, врач функциональной диагностики и медицинские сестры.

Поиск и привлечение врачей - задачи, которые находятся в регулярной проработке в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев поручил профильному министерству и главам городских округов усилить работу в этом направлении.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поиск и привлечение врачей - задачи, которые находятся в регулярной проработке в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев поручил профильному министерству и главам городских округов усилить работу в этом направлении.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительные и отделочные работы в поликлинике выполнены полностью, проводится проверка инженерных сетей и уборка помещений. Благоустроена прилегающая территория, для удобства жителей увеличено количество парковочных мест.

В здании провели полную замену инженерных сетей и оконных блоков, монтаж приточно-вытяжных систем и многое другое. Специалисты приступили к установке рентген-оборудования, в ближайшее время ожидается поступление мебели для кабинетов врачей, процедурных и зон ожидания, а также новой медицинской техники.

«Все с нетерпением ждем, когда наша обновленная поликлиника раскроет свои двери для первых пациентов. Я надеюсь, что это будет очень доброе, очень хорошее, грамотно работающее медицинское учреждение», - отметила заведующая филиалом «Юбилейный» Королевской городской больницы Анна Чуканина.

Весь коллектив поликлиники готов вернуться к работе в обновленном здании. После открытия здесь начнут работу и новые специалисты - семь участковых терапевтов, оториноларинголог, кардиолог, врач УЗИ, акушер-гинеколог, врач функциональной диагностики и медицинские сестры.