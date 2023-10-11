Поликлинику в микрорайоне Ивановские дворики в Серпухове достроят к концу года

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Комплексное медицинское учреждение для взрослых и детей рассчитано на 700 посещений в смену. Оно будет одним из самых крупных в Подмосковье.

Сейчас в поликлинике завершается обустройство фасада и инженерных коммуникаций, продолжаются работы по черновой и чистовой отделке внутренних помещений. К отделочным материалам для больниц предъявляются особые требования. Покрытие для стен и пола должно быть устойчивым к частой обработке, отличаться простотой ухода и удобством и соответствовать нормам СанПиНа.

«По первому этажу завершили монтаж вентиляции. Приступили к монтажу электрики. Приступили к отделочным работам. Второй этаж приступили к финишной отделке в чистовую, к облицовке парапета, укладке плитки коридора и санузлы», - рассказал представитель подрядной организации Михаил Мурмаль.

Сегодня на объекте работают 185 человек и семи единиц техники. По периметру поликлиники уже возведен забор, проводится благоустройство территории. Рядом планируется разместить детскую площадку, зону отдыха и парковку.

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