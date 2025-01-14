Поликлинику в Ленинском округе на 1000 посещений ввели в эксплуатацию

Поликлинику построили благодаря народной программе партии «Единая Россия». Здание медучреждения площадью 7500 квадратных метров разделили на два блока: взрослый и детский.

Во взрослом отделении обустроят кабинеты терапии и хирургии, пациентов там примут кардиологи, онкологи и другие специалисты. В детском отделении обустроят кабинеты педиатров и узких специалистов: аллергологов, стоматологов и других врачей. Помимо этого, в медицинском учреждении будут работать отделения физиотерапии, лучевой диагностики и дневной стационар на шесть коек.

Как пояснил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов, в жилом комплексе «Пригород Лесное» живут более 30 тысяч человек, и врачи общей практики уже не справляются с увеличившимся потоком посетителей.

«Для нас важно создать максимально комфортные условия для получения услуг, будь то сфера здравоохранения или образования», - отметил он.

Отметим, что здание поликлиники возвели с учетом нужд маломобильных граждан. Проектировщики предусмотрели лифты и специальные санузлы, а входы построили на уровне земли. Помимо этого, коридоры и дверные проемы в помещениях имеют необходимую ширину для свободного перемещения на кресле-коляске.