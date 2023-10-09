Поликлинику построят в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах
Новую поликлинику с постом скорой помощи построят в жилом комплексе «Томилино Парк» в Люберцах. Она будет рассчитана на 540 посещений в смену.
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь четырехэтажного здания превысит 6,2 тысячи квадратных метров. В нем обустроят два отделения для взрослых и детей. Для пациентов будут работать колясочная, гардеробная, регистратура, комфортная зона ожидания, кабинеты забора приема крови, биоматериалов и вакцинации, а также аптечный пункт.
Принимать жителей будут гастроэнтеролог, офтальмолог, кардиолог, аллерголог, стоматолог, хирург и другие специалисты.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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