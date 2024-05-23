Поликлинику построят в ЖК «Новая Рига» в Красногорске

Как рассказали в подмосковном Минжилполитики, в одном из корпусов завершается разработка котлована и устройство фундамента, рабочие ведут отделку фасада и обустраивают коммуникации. В другом строители укладывают внутренние перегородки и монтируют железобетонные изделия.

В ЖК уже возвели семь домов на 4,5 тысячи квартир. Там работает школа на 1150 учеников и детский сад на 320 мест. На первых этажах жилых корпусов открыли кафе, магазины, пекарню, аптеку и другие объекты. В будущем на территории комплекса откроют поликлинику на 150 посещений в смену.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья. Задача на ближайшее время - улучшить условия проживания 300 тысяч человек.

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