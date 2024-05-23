23 мая 2024, 10:10

Поликлинику построят в ЖК «Новая Рига» в Красногорске

Гранель
Читайте нас в: Google Новости

Жилой комплекс «Новая Рига» продолжают строить в Красногорске. Там возведут еще два жилых дома, а также обустроят развитую инфраструктуру с образовательными учрежденииями и поликлиникой

Как рассказали в подмосковном Минжилполитики, в одном из корпусов завершается разработка котлована и устройство фундамента, рабочие ведут отделку фасада и обустраивают коммуникации. В другом строители укладывают внутренние перегородки и монтируют железобетонные изделия.

В ЖК уже возвели семь домов на 4,5 тысячи квартир. Там работает школа на 1150 учеников и детский сад на 320 мест. На первых этажах жилых корпусов открыли кафе, магазины, пекарню, аптеку и другие объекты. В будущем на территории комплекса откроют поликлинику на 150 посещений в смену.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья. Задача на ближайшее время - улучшить условия проживания 300 тысяч человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Строительство
23 мая 2024, 10:45
Питьевые фонтаны установили еще в 11 парках Подмосковья с начала года
Пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Читайте нас в: Google Новости
Производитель фильтров для очистки воды «Барьер» устанавливает питьевые фонтанчики в парках Подмосковья. В этом году к программе присоединились еще 11 локаций.

Питьевые фонтанчики с очищенной водой сокращают количество используемых пластиковых бутылок, которые негативно сказываются на экологии. Они будут работать все лето, до сентября. Найти их расположение можно на интерактивной карте по ссылке. Бесплатно набирать чистую фильтрованную воду можно на территории 22 парков Московской области.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, компания «Барьер» также проведет в парках интерактивные уроки с экспериментами для детей. Они узнают о свойствах водопроводной воды и загрязнениях, которые в ней присутствуют. Первое занятие пройдет 25 мая в 14:30 в городском парке Каширы, затем 1 июня в 12:00 в Дулевском парке культуры и отдыха и в 15:00 в городском парке Павловского Посада.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Парки
23 мая 2024, 10:10
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 25 мая
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Два лесных пожара потушили в Подмосковье 22 мая. Они произошли вблизи поселка Белоомут в Луховицах и в километре от микрорайона Железнодорожный в Балашихе. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, при тушениии пожаров 22 мая задействовали 11 машин и 23 специалиста. Они потушили огонь в день выявления.

В четверг и пятницу, 23 и 24 мая, на больше части территории Подмосковья установится третий класс пожарной опасности. При этом 23-го числа в Волоколамском, Истринском и Наро-Фоминском лесничествах ожидают второй, а 24-го в Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском - четвертый.

Специалисты спрогнозировали четвертый класс опасности и 25 мая. Риски снизятся до третьего в Бородинском, Волоколамском, Истринском, Клинском, Луховицком, Наро-Фоминском, Подольском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес».

В ближайшие дни температура в регионе поднимется до 24 градусов днем и опустится до 10 ночью. Ожидается малооблачная погода, без осадков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пожары Лесные пожары Погода
23 мая 2024, 10:09
Минтранс Подмосковья: дорожная обстановка в Московской области утром 23 мая
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Загруженность дорог Московской области составила пять баллов утром 23 мая. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на магистралях и шоссе региона находятся более 763 тысяч машин.

Основные заторы в сторону Москвы отмечены на Варшавском, Калужском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком шоссе и на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-7 «Волга».

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
23 мая 2024, 10:07
Жители Егорьевска почтили память трагически погибших 36 лет назад пожарных
Главное управление МЧС России по Московской области
Читайте нас в: Google Новости
День памяти пожарных, трагически погибших 36 лет назад при исполнении служебного долга, отметили в Егорьевске 22 мая. Родные и близкие, друзья и коллеги пришли на местное кладбище, чтобы почтить память героев.

Трагедия произошла 22 мая 1988 года. В тот день на объятом пламенем складе Егорьевского рыбокомбината произошел взрыв. Находящиеся у стены помещения работники профессиональной пожарной охраны Анатолий Краснов и Александр Светлов, сотрудники военизированной пожарной части Сергей Трифонов и Александр Галкин погибли на месте. Их коллеги Алексей Петухов и Владимир Кленин получили травмы и попали в больницу, но спасти их не удалось. Оба скончались в реанимации.

Постановлением правительства России погибшие награждены медалями «За отвагу на пожаре» посмертно.

В честь героев-огнеборцев в городе проходит ежегодный футбольный турнир «Память».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Егорьевск

Новости по теме