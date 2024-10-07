Поликлинику построят в деревне Мисайлово в Ленинском округе к концу 2024 года

Учреждение здравоохранения в Сапроново рассчитано на прием 250 детей и 500 взрослых за смену, посещение его будет удобно жителям крупного шестого микрорайона Видного. Ежедневно на стройке трудятся более 200 рабочих. Сейчас они занимаются фасадными и отделочными работами, монтируют системы отопления, теплоснабжения и вентиляции, лифты и обустраивают инженерные коммуникации. Объект будет введен в строй в следующем году.

Самая большая в муниципалитете поликлиника - в жилом комплексе «Пригород Лесное» в Мисайлово - будет принимать по 500 детей и взрослых ежедневно. По плану строительные работы должны закончить уже к концу 2024 года. Специалисты выполняют чистовую отделку помещений, устанавливают освещение, сантехнику и оборудование.

«Учреждения здравоохранения возводим в быстро развивающихся микрорайонах, где дополнительные социальные объекты особенно востребованы», - подчеркнул глава округа Станислав Каторов.

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