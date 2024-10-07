07 октября 2024, 16:46

Поликлинику построят в деревне Мисайлово в Ленинском округе к концу 2024 года

Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Строительство двух медицинских учреждений продолжается в муниципалитете. Поликлиника в Сапроново готова наполовину, а в Мисайлово — уже на 80%

Учреждение здравоохранения в Сапроново рассчитано на прием 250 детей и 500 взрослых за смену, посещение его будет удобно жителям крупного шестого микрорайона Видного. Ежедневно на стройке трудятся более 200 рабочих. Сейчас они занимаются фасадными и отделочными работами, монтируют системы отопления, теплоснабжения и вентиляции, лифты и обустраивают инженерные коммуникации. Объект будет введен в строй в следующем году.

Самая большая в муниципалитете поликлиника - в жилом комплексе «Пригород Лесное» в Мисайлово - будет принимать по 500 детей и взрослых ежедневно. По плану строительные работы должны закончить уже к концу 2024 года. Специалисты выполняют чистовую отделку помещений, устанавливают освещение, сантехнику и оборудование.

«Учреждения здравоохранения возводим в быстро развивающихся микрорайонах, где дополнительные социальные объекты особенно востребованы», - подчеркнул глава округа Станислав Каторов.

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Строительство Поликлиники Ленинский округ
07 октября 2024, 16:56
Сотрудники Следственного комитета провели мастер-класс для кадетов в Подольске
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Круглый стол «Будущее начинается сегодня» состоялся в гимназии имени Подольских курсантов. Работники Следственного комитета России научили кадетов снимать отпечатки пальцев и создавать фотороботы.

Два кадетских класса появились в учебном заведении в 2024 году. Их воспитанники, кроме математики и обществознания, углубленно изучают криминалистику.

Следователи, в том числе заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Игорь Дойников, рассказали ребятам о тонкостях своей работы и побеседовали о необходимых для поступления в профильные вузы экзаменах.

Также для гимназистов педагоги центра IT-CUBE провели мастер-класс. Кадеты попробовали самостоятельно обработать отпечатки пальцев, а также выполнить фоторобот находящегося в розыске человека по характерным чертам его лица.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Школьники Следственный комитет России
07 октября 2024, 16:36
Комлесхоз Подмосковья напомнил о штрафах за незаконную рубку деревьев
Комитет лесного хозяйства МО
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С начала года в Московской области выявили более 100 фактов незаконной рубки деревьев. В Комлесхозе региона напомнили, что за правонарушение предусмотрены штрафы.

«Лесная охрана Комитета лесного хозяйства регулярно проводит патрулирования земель лесного фонда. В ходе таких мероприятий выявляются нарушения лесного законодательства, в том числе случаи незаконных рубок лесных насаждений», - сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

По его словам, с начала года в Московской области из-за незаконной руки деревьев возбудили 20 уголовных дел. При этом, наибольшее количество нарушителей выявили в лесничествах в Дмитрове, Клину, Подольске и Волоколамске.

Напомним, если ущерб от незаконной рубки не превышает пяти тысяч рублей, гражданам грозит административный штраф от трех до четырех тысяч рублей. При использовании техники штраф возрастает до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции и инструментов.

Статья 260 УК РФ предусматривает ответственность за незаконную рубку. В крупных размерах или при сговоре максимальное наказание - до семи лет лишения свободы, штраф и запрет на деятельность до трех лет.

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Подольск Школьники Следственный комитет России
07 октября 2024, 16:15
Асфальтовое покрытие обновили на путепроводе «88 км» в Воскресенске
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В городском округе Воскресенск продолжается капитальный ремонт моста на путепроводе «88 км», который играет ключевую роль в транспортной системе города и окрестных районов. Рабочие подрядной организации завершают укладку асфальтового покрытия на второй полосе движения.

Помимо асфальтирования, ремонтные работы включают комплекс мер по повышению безопасности и комфорта для пешеходов. Уже отремонтирована часть лестничных сходов, ведущих к мосту, и сейчас активно ведется монтаж перил. Новые перила, выполненные из прочных и долговечных материалов, обеспечат надежную опору и безопасность для всех, кто пользуется лестницами.

В рамках капитального ремонта запланированы масштабные работы, направленные на значительное улучшение состояния моста, делая его более современным и безопасным. Полностью заменяется дорожное полотно, что гарантирует плавное и комфортное движение для всех видов транспорта. Для удобства пешеходов будут обустроены новые тротуары, а также заменены перильные и барьерные ограждения.

Капитальный ремонт моста на путепроводе «88 км» осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который направлен на повышение безопасности дорожного движения и создание современной дорожной инфраструктуры. Завершение работ на объекте станет важным шагом к улучшению транспортной доступности и комфорта для жителей Воскресенска и близлежащих районов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Воскресенск
07 октября 2024, 15:34
Спортсмены из Подольска стали призерами всероссийского турнира по рукопашному бою
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Традиционные соревнования по абсолютно реальному бою прошли в Краснознаменске. Бойцы из Подольска показали  высокие результаты, завоевав пять медалей.

Турнир по детско-юношеской разновидности армейского рукопашного боя был посвящен участникам специальной военной операции. Он собрал более 600 спортсменов из 25 регионов России - Подмосковья, Санкт-Петербург, Мурманска, Забайкалького и Ставропольского краев, Свердловской, Курской и Челябинской областей.

Воспитанники тренера Руслана Думаняна из Подольска стали призерами в своих весовых и возрастных категориях. Победу одержали Артем Думанян и Рамазан Бадалов, серебряную медаль получили Илья Мартынов и Мухамед Ханов, а Никита Ханецкий завоевал бронзу.

Участникам соревнований в возрасте до 18 лет за победу будет присвоен разряд кандидата в мастера спорта, а спортсменам старше 18 лет - звание мастера спорта.

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Спортсмены Подольск

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