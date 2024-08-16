Поликлинику построили в ЖК «Южная Битца» в Ленинском округе

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в здании площадью более 1,8 тысячи квадратных метров обустроили детское и взрослое отделения. Там будут работать кабинеты терапевта, первичной помощи, педиатра и других специалистов. Жители смогут пройти КТ, МРТ, УЗИ и ЭКГ, а пациентов с вирусными инфекциями будут принимать в специальном фильтр-боксе.

Жилой комплекс расположен в сельском поселении Булатниковское в трех километрах от МКАД. Там возвели 12 жилых домов, четыре детских сада, две школы и поликлинику.

«В ЖК сочетаются преимущества жизни около лесопарков и транспортная доступность. Также на территории комплекса оборудованы детские и спортплощадки, благоустроены зоны для отдыха. На данный момент восемь жилых домов в комплексе и два детских сада полностью построены», - добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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