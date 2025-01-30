Поликлинику построили в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе

В поликлинике можно будет проконсультироваться с врачом, сдать анализы и пройти вакцинацию, рассказали в Минжилполитики Подмосковья.

Площадь здания составила 7,5 тысячи квадратных метров. Для разделения потоков пациентов в здании создали отдельные входы для взрослых и детей. У каждого из них обустроили регистратуру и гардероб.

В каждом блоке оборудовали смотровые, кабинеты забора крови, приема биоматериалов и помещения неотложной помощи. На первом этаже разместили отделение лучевой диагностики и аптеку.

Пациентов будут принимать гастроэнтерологи, кардиологи, офтальмологи, пульмонологи, неврологи, ревматологи и другие узкие специалисты. Для взрослых создали дневной стационар на шесть коек, а в детском отделении будут работать зал лечебной физкультуры и массажный кабинет.

Здание построили с учетом потребностей инвалидов и пожилых: в каждом блоке работают лифты и специальные санузлы, входы сделали на одном уровне с землей, а на тротуарах обустроили низкие бордюры.

На территории разместили парковку на 87 машин.

В жилом комплексе уже построили пять детских садов на 1,8 тысячи мест, а также две школы на 2,2 тысячи учеников. В будущем там возведут еще два образовательных учреждения.